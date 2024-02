Onverbeterlijke dief kan zelf tijdens vakantie in Blankenberge stelen niet laten: dertig maanden cel

Een veertiger uit Sint-Gillis heeft voor de Brugse rechtbank 30 maanden effectieve celstraf gekregen voor winkeldiefstallen die hij pleegde tijdens zijn vakantie in Blankenberge.

Op 2 oktober vorig jaar ging Karim B. bij Rituals aan de hal met parfum en geurstokjes. Een winkelbediende kon hem betrappen en probeerde hem staande te houden. Maar B. gaf haar een duw en kon ontkomen. De politie kon hem even later alsnog inrekenen. Onderzoek wees uit dat hij twee uur eerder ook al voedingswaren gestolen had uit de plaatselijke Carrefour. Na verhoor mocht de man beschikken.

Reed met gestolen damesfiets

Zijn arrestatie maakte duidelijk weinig indruk, want amper drie dagen later stal B. twee brillen bij Pearl. Hij werd opnieuw gearresteerd en vloog deze keer wél achter de tralies. Op de hotelkamer van de Brusselaar, die in Blankenberge op vakantie was, trof de politie nog tal van andere gestolen goederen aan. Bij Aldi en Hema ging hij met tabak en juwelen aan de haal. Bovendien verplaatste B. zich op een gestolen damesfiets.

Tussen 2009 en 2019 werd B. al dertien keer veroordeeld voor diefstal. Op 15 maart vorig jaar werd hij gelost uit de gevangenis van Haren. B. ontkende dat hij geweld gebruikte tijdens de feiten bij Rituals. De tabak en juwelen had hij naar eigen zeggen gekocht van een dakloze. De fiets zou hij op de kop hebben getikt op een rommelmarkt in Brussel. (AFr)