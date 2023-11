Onverbeterlijke dief gaat met kreeften en eendenborst aan de haal in Brugse supermarkt: acht maanden celstraf

Een 25-jarige Bruggeling heeft van de rechter acht maanden effectieve celstraf gekregen voor twee winkeldiefstallen. Sam J. had klaarblijkelijk een dure smaak.

Op 17 januari ging J. met een smartwatch aan de haal in de Colruyt in Brugge. Drie dagen later verliet hij een Brugs Delhaize-filiaal met twee kreeften en een eendenborstfilet. Wat verderop kon de politie hem klissen. “Aan de kassa betaalde hij telkens enkele kleine spullen”, verduidelijkte de procureur. “De politie probeerde hem tevergeefs te verhoren.”

“Onverbeterlijk”

Sam J. liep in het verleden al meerdere veroordelingen op voor diefstal, al dan niet met braak. “Tóch blijft hij voortdoen. De beklaagde is onverbeterlijk”, aldus de procureur, die achttien maanden celstraf vroeg.

De verdediging drong met succes aan op een mildere straf. “Achttien maanden cel is buiten elke proportie”, pleitte meester Mathieu Langerock. “Intussen pleegde mijn cliënt al bijna een jaar geen nieuwe feiten meer.” (AFr)