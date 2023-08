Onverbeterlijke dief (60) riskeert twee jaar cel nadat hij op heterdaad betrapt werd door Laurien (14)

Na 29 veroordelingen besliste een onverbeterlijke Franse dief om op zijn 60ste nieuwe diefstallen te plegen in grensstreek van de Westhoek. Met zijn scooter reed hij op klaarlichte dag van huis tot huis om een nieuwe fiets te kunnen kopen voor zijn vijfjarige kleinzoon. Bij Watou werd hij op heterdaad betrapt door Laurien Dequidt (14), die net uit de douche kwam. Ondanks de traumatische ervaring, waarvoor ze nu begeleiding krijgt, zag ze donderdag de dief terug in de rechtbank. “Bijzonder moedig, zo krijgen z’n slachtoffers een gezicht.”

J’aime les Belges. Dat antwoordde H. O. (60) uit Rijsel donderdag in de Ieperse rechtbank, toen de rechter hem vroeg waarom hij naar ons land kwam om diefstallen te plegen. “Ik vind België leuk, ik ga overal naartoe.”

Ondanks 29 eerdere veroordelingen waagde de man zich dit voorjaar andermaal aan een reeks diefstallen. Met een scooter stak hij de grens over en probeerde op klaarlichte dag buit te vinden in woningen in Poperinge, Ieper en Wervik.

Tussen de Poperingse grensdorpjes Watou en Abele, op enkele honderden meter van Frankrijk, viel zijn oog op de hoeve van de familie Dequidt. De veertienjarige Laurien, een van de drie kinderen, was die donderdagvoormiddag alleen thuis. “Ik had me net gedoucht op de bovenverdieping, toen de honden plots begonnen te blaffen buiten”, vertelde ze eerder.

Zwart motorpak

“Toen ik de achterdeur hoorde opendraaien, dacht ik dat mijn papa terug naar binnen kwam van het werk in de varkensstal. Maar de voetstappen op de trap klonken anders dan gewoonlijk. Ik ging een kijkje nemen en betrapte er een man in een zwart motorpak met fluojasje. Hij had een zwarte helm op, met open vizier. Zijn blik verraadde dat hij geschrokken was.”

“De man draaide zich meteen om en viel bijna van de trap. Ik achtervolgde hem en riep dat hij weg moest gaan. Toen hij het huis uit vluchtte, riep ik nog: je doet dat oglik niet! Ik sloeg de deur dicht en brak in tranen uit. Ik was volledig in paniek. Wellicht had die man niemand verwacht in ons huis, maar na mijn laatste examen had ik al vakantie.”

Bijzonder moedig

De politie kon de man opsporen en achtervolgde hem tot aan de grens. Nadat een Europees aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd, werd O. uitgeleverd aan België en verhoord. “Hij legde bizarre verklaringen af”, aldus de procureur. “Het lijkt voor hem de normaalste zaak van de wereld dat hij woningen binnengaat om te stelen, en dat is te zien aan zijn strafregister. Hij is de verpersoonlijking van iemand die recidiveert en geen lessen trekt uit eerdere veroordelingen. Hij trekt zich weinig aan van het lot van zijn slachtoffers. Dat zij hier nu toch aanwezig zijn in de rechtbank is bijzonder moedig: dan krijgen ze tenminste een gezicht.”

Laurien en haar ouders stelden zich burgerlijke partij en het meisje kreeg het bijzonder moeilijk tijdens de pleidooien. “Ze wilde hier zijn om te tonen dat zoiets een zware impact heeft”, aldus hun advocaat Sabien Lahaye-Battheu. “Het jonge meisje was op het moment van de confrontatie moedig en heldhaftig, maar moet begeleiding volgen om de blijvende angst en emotionele ontlading te boven te komen. Het is nog onmogelijk in te schatten hoe lang dit zal nodig zijn.”

Twee jaar cel

O. riskeert nu twee jaar cel en een boete. “Hij komt niet meer in aanmerking voor uitstel en wat gebeurd is valt niet goed te praten”, zei z’n raadsman. “Hij moet stoppen met zulke stommiteiten. Ik wil wel benadrukken dat hij altijd alleen handelde en nooit gewapend was. Op het moment dat hij dat meisje zag, is hij meteen vertrokken: hij ging de confrontatie niet aan. Ik pleit voor een milde straf.”

Uitkering

De advocaat had een opmerkelijke uitleg voor de zoveelste reeks diefstallen door zijn 60-jarige cliënt. “Hij is al 20 jaar hartpatiënt en krijgt een uitkering, wat volstaat om rond te komen maar ook niet meer dan dat. Zijn kleinkind werd op tien april vijf jaar en zijn zoon had verteld dat hij van zijn schoonfamilie een mooi cadeau zou krijgen. Daarop besliste hij nieuwe feiten te plegen om een fiets te kunnen kopen voor zijn kleinkind.”

“Nu hij opnieuw in de gevangenis zit, lijden zijn familie en gezondheid. Omdat hij hier zijn medicatie niet krijgt, is hij al twee keer opgenomen in de ziekenboeg voor zijn hart.”

Hartaanval

“Ik ben zeer ernstig ziek en had een hartaanval”, verklaarde de man. “Ik nam al contact op met de Franse ambassade in België en dien klacht in tegen de arts: men heeft niet het recht mij bepaalde medicijnen te ontzeggen.”

Hij richtte zich ook tot Laurien. “Het spijt me. Ik heb niemand kwaad gedaan. Nu is het genoeg geweest: ik zou mijn vrouw en uitkering kunnen verliezen. Ik had daar beter vooraf aan gedacht.”

Vonnis op 4 september. (TP)