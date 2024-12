Ongeval met step kost man (71) boete en rijverbod: “In paniek weggereden om dochtertje op te halen”

Een ongeval met een step bezorgt een 71-jarige professor-emeritus uit Kortrijk een boete van 1.000 euro en een rijverbod van 8 dagen. Na het ongeval reed hij verder en een alcoholcontrole bij hem thuis toonde 1 promille alcohol in het bloed. Toch werd hij voor vluchtmisdrijf en alcoholintoxicatie vrijgesproken…

Op 19 december 2023 botste de gepensioneerde professor van de KU Leuven aan de kruising van de Zwevegemsestraat en de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk met een step. Hij stapte uit, vergewiste zich van de toestand van de stepper maar wachtte de komst van de politie niet af. “Ik moest mijn dochtertje ophalen en wou haar niet alleen in het donker laten wachten”, aldus de man.

“Ik wist dat de stepper oké was.” “Hij had ook de nummerplaat van zijn wagen achtergelaten”, vulde zijn advocaat Philippe De Jaegere aan. “Toen hij thuis kwam, was hij totaal overstuur en dronk hij wat alcohol om te bekomen.”

Veel gehoord excuus

Niet veel later stonden agenten aan zijn deur en liet hij 1 promille alcohol in het bloed optekenen. Alhoewel het een veel gehoord excuus is op de politierechtbank dat een positieve blaastest het gevolg is van achteraf thuis iets te drinken, hechtte de politierechter dit keer geloof aan het verhaal en ze sprak de professor-emeritus vrij voor de alcoholintoxicatie.

Wat ongetwijfeld ook in zijn voordeel speelde, was een proces-verbaal waarin totaal ten onrechte stond dat hij van het café in de buurt kwam. Een tweede proces-verbaal zette dat later recht. Ook voor vluchtmisdrijf sprak de politierechter de zeventiger vrij.

Wel volgde een veroordeling voor het ongeval én omdat hij niet ter plaatse bleef na het ongeval. Goed voor een boete van 1.000 euro en een rijverbod van 8 dagen.

(LSi)