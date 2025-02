Onderzoek naar steekpartij op uitbater café De Vlaskapel afgerond: “Fysiek ben ik hersteld, mentaal is iets anders”

De 33-jarige man uit Tielt die er van verdacht wordt op 9 maart 2024 na de voetbalmatch KV Kortrijk – Antwerp met een gebroken bierflesje de keel te hebben overgesneden van de uitbater van café De Vlaskapel in Kortrijk mag de cel onder elektronisch toezicht verlaten. Net als twee kompanen verwees de raadkamer Jurgen V. naar de correctionele rechtbank. Het proces volgt binnenkort. “Fysiek ben ik hersteld, mentaal is iets anders”, aldus slachtoffer Jurgen Vankeersbilck (51).

Na de voetbalmatch zat supporterscafé De Vlaskapel, op een boogscheut van het stadion, goed vol. Ook op het terras was er veel volk. “Een klant die sporadisch bij ons over de vloer komt, had ruzie met zijn vriendin. Hij was duidelijk onder invloed. Even later, rond 18 uur, deed hij binnen moeilijk tegen Jurgen, over het wisselgeld voor een halve liter bier”, vertelde de vriendin van uitbater Jurgen Vankeersbilck (50) eerder al.

De cafébaas gaf de klant, Jurgen V. (32) uit Tielt die gekend is bij het gerecht en net de wedstrijd van KVK had bijgewoond, z’n geld terug en vroeg hem om het etablissement te verlaten. Hij leidde hem kordaat naar de deur. Dat schoot in het verkeerde keelgat want enige tijd later arriveerde V. met twee kompanen opnieuw aan het café. In een ander Kortrijks café, waar Jurgen V. naar toe was getrokken en zijn twee kompanen arriveerden, was al te horen geweest dat ze de uitbater “eens zouden pakken”. Buiten het café De Vlaskapel kreeg de uitbater rake klappen en schoppen. Met een kapot bierflesje werd zijn keel zelfs overgesneden.

Jurgen V. kon vrij snel opgepakt en aangehouden worden. Zijn twee kompanen uit Izegem volgden enkele dagen later op basis van verklaringen en camerabeelden. Ook Yens S. (36) en Jens L. (31) zijn geen onbekenden voor het gerecht. Zij ontkenden met het bierflesje te hebben gestoken. Jurgen V. kende Jens L. en toen die werd opgetrommeld nam hij zijn huisgenoot Yens S. vanuit Izegem mee. De vriendin van L. voerde hen naar het andere café in Kortrijk, en dan naar De Vlaskapel.

Jurgen V. was de enige die bijna een jaar later nog altijd in de cel zat, tot Jens L. de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating schond en opnieuw de cel in vloog. Hij is nu de enige die nog achter tralies zit want de raadkamer besliste om Jurgen V. met een enkelband vrij te laten.

Gevuld strafverleden

Jens L. is geen koorknaap en zijn gevuld strafverleden zal ongetwijfeld in zijn nadeel spelen. Strafexpedities lijken wel zijn specialiteit. Hij was er al bij toen hij samen met een kompaan in Ardooie, gewapend met een wandelstok met biljartbal, geld ging opeisen. Hij was er ook bij toen er klappen werden uitgedeeld en met een vuurwapen werd gedreigd in de woning van zijn ex in Langemark omdat de stiefvader zijn dochter zou hebben lastig gevallen. En last but not least was hij ook betrokken bij de strafexpeditie in de nacht van 14 op 15 december 2018 die leden van motorbende No Surrender MC uit Zwevezele uitvoerden op een ex-lid omdat hij zou hebben aangepapt met een ex van een motorbendelid die toen in de gevangenis zat. Een 51-jarige man werd toen bewerkt met een bunsenbrander en raakte halfblind aan één oog.

De vriendin van Jens L. voerde het trio naar café De Vlaskapel. Ze werd ook opgepakt, maar zal zich niet voor de rechter moeten verantwoorden. Zij is buiten vervolging gesteld. Naar eigen zeggen wist ze niet wat ze precies van plan waren en bleef ze in de auto zitten. Na de steekpartij pikte ze hen ook weer op. Samen gingen ze daarna op de Markt in Izegem nog eentje drinken.

Mentaal moeilijk

Jurgen Vankeersbilck woonde de zitting van de raadkamer bij. “Fysiek ben ik zo goed als hersteld, maar mentaal heb ik het nog altijd moeilijk”, klinkt het. Na de steekpartij hield hij het als café-uitbater voor bekeken. “Ik ga op zoek naar een andere job door een opleiding bij VDAB te volgen.” (LSi)