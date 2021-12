Onderzoek naar dood van 27 migranten overgedragen aan Parijse onderzoeksrechters

Het onderzoek naar de dood van 27 migranten, die om het leven kwamen tijdens een poging om het Kanaal over te steken, is vrijdag overgedragen aan Parijse onderzoeksrechters. Dat heeft het Franse persagentschap AFP vernomen bij het Franse Openbaar Ministerie.

Het onderzoek zal zich toespitsen op “onopzettelijke doodslagen, onopzettelijke verwondingen, het in gevaar brengen van anderen en hulp bij de binnenkomst en bij het verblijf van een buitenlander in Frankrijk in het kader van een georganiseerde bende”. Op woensdag 24 november kwamen zeker 27 mensen om het leven nadat hun boot richting Engeland vermoedelijk werd aangevaren door een grotere boot.