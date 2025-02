Ondervoorzitter Rode Kruis Kortrijk vrijgesproken voor seksueel overschrijdend gedrag: “Wraakactie van kliekje na ontslag van hulpdienstverantwoordelijke”

“Het was bij het Kortrijkse Rode Kruis een ‘country club’, het ging er altijd heel los en vriendschappelijk aan toe.” Zonder het zelf misschien te beseffen, legde de 56-jarige ondervoorzitter van het Rode Kruis in Kortrijk op zijn eigen proces voor seksueel overschrijdend gedrag de vinger op de wonde. Twee vrijwilligsters legden in januari 2023 klacht neer. “Hij maakte misbruik van zijn macht”, vonden ze. Maar de rechter oordeelde anders en sprak hem vrij.

Op 23 januari 2023 arresteerde de politie op de werkvloer Dimitri M. “De zwartste dag van mijn leven”, vindt hij ruim twee jaar later nog altijd. “Ik had nooit gedacht dat ik ooit voor de ogen van mijn collega’s en mijn baas zou opgepakt worden.”

De arrestatie was het gevolg van twee klachten van vrijwilligsters bij het Rode Kruis in Kortrijk. Volgens hen raakte M., de ondervoorzitter van de Kortrijkse afdeling van het Rode Kruis, hen de maanden voordien regelmatig aan borsten en billen aan en stuurde hij hen seksueel getinte berichten. “Hij maakte misbruik van haar kwetsbare positie en zijn macht”, vond advocate Laetitia Louis, die een van de slachtoffers bijstond. “Ze was aanvankelijk beschaamd en verstijfd van de angst, tot ze in januari 2023 op aanraden van haar psycholoog toch de moed vond om klacht neer te leggen. Om te vermijden dat er nog slachtoffers zouden vallen.”

Niet aan proefstuk toe

De openbare aanklager vroeg Dimitri M. te veroordelen tot een grotendeels voorwaardelijke celstraf van twee jaar. En hem tien jaar te verbieden nog actief te zijn en gezag uit te oefenen in een vereniging die met minderjarigen werken. “Hij was niet aan zijn proefstuk toe, want ook toen hij bij Parko (het parkeerbedrijf van Kortrijk, red.) werkte, waren er al gelijkaardige klachten van vier vrouwen. Ongepaste avances, seksueel getinte Messenger- en Snapchatberichten, e-mails, telefoontjes, …”

Wraakactie

Dimitri M. en zijn advocaat Gregory Everaert gingen resoluut voor de vrijspraak. “Dit was een wraakactie, nadat de toenmalige hulpdienstverantwoordelijke was ontslagen. De klachten kwamen één voor één uit die hoek, die dacht dat M. tot dat ontslag had bijgedragen. Er was aangekondigd ‘dat hij er nog spijt van zou krijgen’. Zelfs de voorzitter hintte er op dat de klachten uit de hoek van de entourage van de ontslagen man kwamen.”

Een vermeende aanraking aan de borsten legde M. uit als een schouderklopje, betastingen op de avond van de nieuwe ondervoorzittersverkiezingen ontkende hij, net als betastingen in de auto na een shift bij het Rode Kruis. “En de ongepaste berichten?”, vroeg Gregory Everaert zich af. “Er zijn vijftig bladzijden berichtjes. Toch niet de houding van iemand die bang is van hem? En op haar fiets sprong om met hem af te spreken aan het zwembad van Heule, amper een maand na de betastingen in de auto. Zogenaamde getuigen van de ongepaste aanrakingen spreken die ook tegen. Een vermeend slachtoffer bij Parko daagt niet meer op en chatte vijf jaar later nog altijd met hem.”

Open en los

“Als leidinggevende stond ik altijd tussen de mensen, ik was vrijwilliger onder de vrijwilligers”, vertelde Dimitri M. aan de rechter. “Als er op evenementen geen incidenten waren, mochten de vrijwilligers doen wat ze wilden. Het was als het ware ‘een countryclub’ en mijn communicatiestijl was heel los. Soms eens een ongepast berichtje misschien, maar dat was heel uitzonderlijk. Plezier stond voorop. Het zorgde er voor dat de Kortrijkse afdeling van het Rode Kruis in 2016 en 2017 uitgroeide tot de grootste afdeling van Vlaanderen. Terwijl er nu zelfs geen Kortrijkse vrijwilligers meer waren om bijstand te verlenen op de triatlon in Bellegem.”

“Hij heeft helemaal geen schuldinzicht”, vond de advocate van een slachtoffer. “Meer zelfs: er is een grote kans op recidive. Hij doet aan ‘victim blaming’.”

Vrijspraak

Dimitri M. staat sinds begin 2023 op non-actief bij het Rode Kruis. Hij mag het gebouw niet meer binnen. Hij verbleef enkele dagen in de cel en stond een tijdlang onder elektronisch toezicht met een enkelband. De rechter verklaarde de feiten bij Parko verjaard en vond de rest van de tenlasteleggingen onvoldoende bewezen. Hij sprak M. dan ook vrij. “Er zijn geen rechtstreekse getuigen of andere objectieve bewijselementen, behalve verklaringen”, aldus het vonnis. “Indirecte getuigen nemen niet alle twijfel weg en die twijfel speelt in het voordeel van de beklaagde door het vermoeden van onschuld. Sommige berichten hebben wel een seksuele ondertoon die in een professionele relatie als ongepast kan worden aangevoeld, maar zijn onvoldoende om tot belaging te besluiten. Het is niet aan de rechtbank om te oordelen of het gedrag van de beklaagde in een professionele context gepast was.”

“Een opluchting”, reageert advocaat Gregory Everaert. “De feiten zijn vanaf de eerste dag, twee jaar geleden, betwist. Dan is het leuk dat de uitspraak dit eindelijk bevestigt.” (LSi)