Onder voorwaarden en onder elektronisch toezicht maar toch partnergeweld en brandstichting in politiecel: “Als hij gedronken heeft, slaan stoppen door”

Hij stond onder voorwaarden en had een enkelband maar dat weerhield er een 43-jarige man uit Wielsbeke niet van zijn partner toe te takelen en dan nog eens brand te stichten in zijn politiecel in Waregem. Voldoende voor de rechter om niet in te gaan op zijn vragen maar een effectieve celstraf te geven.

Op 3 augustus 2024 was Francois D. weerspannig tegen de politie in Waregem. Hij bleek door een vorige veroordeling al onder voorwaarden te staan maar kreeg nog een kans met een enkelband. Maar daags nadien was het opnieuw prijs.

Zijn partner belde de politie nadat ze slagen en schoppen had gekregen, met een bebloed gezicht en verwondingen aan de armen tot gevolg. Zijn nieuwe arrestatie zinde D. allerminst. “Hij weigerde alle medewerking met de politie en stak in de politiecel uiteindelijk zijn t-shirt en de wandbekleding in brand met een aansteker die bij de fouille niet was opgemerkt”, aldus de openbare aanklager.

Geen onbekende

D. is geen onbekende voor het gerecht. Zijn strafregister is gevuld en telt al drie eerdere veroordelingen voor weerspannigheid. “Toch is het de eerste keer dat hij echt in de cel verblijft”, aldus advocate Frederique Hazebrouck.

“Hij is eigenlijk heel zachtaardig maar als hij gedronken heeft, slaan zijn stoppen door.” Ze pleitte voor een werkstraf of een celstraf met begeleidende voorwaarden. Daar ging de rechter door zijn gevuld strafverleden en het feit dat hij al onder voorwaarden stond niet op in. Met een effectieve celstraf van 18 maanden tot gevolg.

(LSi)