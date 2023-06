Ondanks bewijzen ontkent Frans koppeltje staalhard diefstallen in Plopsaland: camerabeelden worden in rechtbank bekeken

Ondanks het feit dat er toch redelijk wat bewijzen zijn blijft een Frans koppeltje staalhard ontkennen dat ze verschillende diefstallen pleegden in Plopsaland. Er zijn zelfs camerabeelden. “Maar daarop is niets te zien”, beweren de twee. De beelden zullen daarom vertoond worden in de rechtbank.

Op 8 januari van dit jaar was het koppel A.D. en K.S., beiden uit de regio rond Rijsel, met hun vier kinderen op bezoek in Plopsaland in De Panne. Ook slachtoffer S. was met haar gezin aanwezig in het park. Zij liet op een gegeven moment haar buggy onbewaakt achter. Daarin zat haar portefeuille met 220 euro aan cash geld en bankkaarten. “Toen we terug bij de buggy kwamen was de portefeuille verdwenen”, zei S. aan de rechter. “We deden aangifte bij het park en een verantwoordelijke ging mee op onderzoek. De portefeuille vonden we kort daarna terug in een toilet. De 220 euro en twee bankkaarten waren weg. Er was intussen ook al een contactloze aankoop van 17,22 euro gedaan.” S. vraagt het geld terug met bovenop 100 euro schadevergoeding.

Camerabeelden

Door het korte verloop na de diefstal en de vondst in de toiletten kon een Plopsaverantwoordelijke snel een traject reconstrueren. “Er zijn zelfs camerabeelden van de diefstal”, zegt de procureur. “Je kan duidelijk zien hoe de buggy’s van A.D. en K.S. en het slachtoffer naast elkaar staan en A.D. zich bukt en met haar hand in de buggy van het slachtoffer gaat. De verantwoordelijken van Plopsaland konden het koppel snel terugvinden in het Proximus Theater. Hun buggy’s stonden nog buiten en daarin bleken vijf speelgoeddozen van Paw Patrol en de Smurfen te zitten, in de verpakking. Er werd snel navraag gedaan in de shop maar dat werd daar niet gekocht. Het koppel werd na de show opgewacht en geconfronteerd. Van het speelgoed konden ze geen aankoopbewijzen voorleggen maar ze blijven beweren het netjes te hebben gekocht. En bij K.S. werd toevallig net 220 euro teruggevonden. Meer dan genoeg bewijzen. Ik vraag 4 maanden cel en 1.200 euro boete.”

Zelf drama

Ondanks de bewijzen blijven A.D. en K.S. zelf alles staalhard ontkennen. “Ons dagje Plopsaland met de vier kinderen eindigde zo zelf in een drama”, spraken ze. Ook hun advocaat zegt dat er toch géén bewijzen zijn. “Al van bij het zien van de dozen speelgoed ging men ervanuit dat die gestolen waren en zij ook het geld van die andere mensen stalen. Op de camerabeelden is niets te zien, dat zal u zelf waarnemen”, rechter. De rechter besloot daarna korte metten te maken met de zaak. Op 22 september zullen de beelden bij aanwezigheid van iedereen vertoond worden in de zaal. (JH)