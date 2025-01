Omstreden horecabaas krijgt zes maanden cel voor frauduleuze verkoop luxewagen ten nadele van Beernemse supermarktuitbater

Na zware veroordelingen voor verkrachting en fiscale fraude, heeft de omstreden horecabaas en zakenman Ladislas L. (35) nu ook zes maanden cel gekregen voor de frauduleuze verkoop van een luxewagen. De man kwam niet opdagen op zijn proces in Brugge. “Maar dat verbaast me niets”, stelde de advocaat van het slachtoffer.

In de loop van 2020 ging L. een overeenkomst aan met de zaakvoerder van een Carrefour-supermarkt in Beernem. In volle coronatijd zou de zakenman mondmaskers, handschoenen en plexiglas leveren. Dat deed hij ook een tijdje, maar niet alle bestellingen werden geleverd waarna de supermarkt een klacht indiende. De ondernemingsrechtbank kende de supermarkt 13.500 euro schadevergoeding toe waarna een deurwaarder werd ingeschakeld om beslag te leggen op de Range Rover van L.

Maar toen de deurwaarder aanklopte bij de flamboyante uitbater van inmiddels failliete horecazaken als Holy Food Market in Gent en restaurant Coco in Antwerpen, bleek de luxewagen verdwenen. L. had die verkocht en een onbekende had er 25.000 euro voor gestort. Dat geld had L. meteen naar zijn privérekening versluisd, in plaats van er zijn schuldeisers mee te vergoeden. De procureur vroeg hiervoor negen maanden cel.

Luxereizen

De supermarktuitbater vroeg en kreeg als burgerlijke partij een symbolische euro schadevergoeding. Maar L. zelf liet zich niet zien. “Dat verbaast me niets”, stelde advocaat Pieterjan Dens tijdens de pleidooien op 11 december. “Afgaande op zijn Instagrampagina verblijft hij in Dubai en maakte hij de voorbije maanden ook reisjes naar Monaco, de Malediven en Saint-Tropez. Dat steekt natuurlijk de ogen uit bij mijn cliënt.”

L. is verre van onbesproken. In 2023 kreeg hij in Antwerpen vier jaar cel, waarvan drie met uitstel, voor verkrachting nadat hij seks had met een 19-jarige student die te dronken was om toestemming te geven. Begin 2024 kreeg hij in Gent achttien maanden cel, deels met uitstel, en tien jaar beroepsverbod voor faillissementsmisdrijven. En begin december kreeg hij nog eens dertig maanden cel, waarvan twintig met uitstel, en tien jaar beroepsverbod voor fiscale fraude. (AFr)