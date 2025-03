Nu toch proces na dodelijke val van Piet Sintobin (58): “Moeder wordt straks 90, ze is blij dat er toch nog gerechtigheid op til is”

Stefaan Sintobin is blij voor zijn familie en in het bijzonder zijn moeder Jeanninne Moerman dat er na ruim drie jaar toch een proces – weliwaar voor de politierechtbank – zal komen tegen de mensen die verantwoordelijk geacht worden voor de dodelijke val van Piet Sintobin. “We vragen niet dat er iemand een gevangenisstraf krijgt, wel dat de verantwoordelijken dat ook erkennen.”

Even terug naar de feiten. Op dinsdag 25 januari 2022 was volksfiguur Piet Sintobin een glas gaan drinken in Kaffee Lagaar. Op de terugweg naar zijn woning, een appartement op de Melkmarkt dat hij deelde met zijn moeder Jeanninne, moest hij daarbij over een ‘werfbrugje’ op het voetpad wandelen. “Maar door de gebrekkige beveiliging kwam hij in de put terecht”, rakelt Stefaan Sintobin nog eens op.

Piet verloor daarbij het leven. De familie diende ook klacht in, tegen de aannemers, maar ook tegen opdrachtgever Fluvius en de Stad Izegem. “Stad is volgens mij toch verantwoordelijk voor wat er op het openbaar terrein gebeurt. Bovendien was het op 100 meter van het stadhuis, waar de ambtenaren telkens zelf passeerden.”

Maar Fluvius en Stad Izegem ontspringen de dans, het zijn namens de hoofdaannemer en onderaannemer dat er telkens twee mensen het mogen komen uitleggen op de politierechtbank, ook de twee arbeiders die de werken uitvoerden worden gehoord. “Onze advocaat Kurt Vanthuyne heeft de bevestiging gekregen dat de raadkamer het dossier heeft doorverwezen naar de politierechtbank.”

Moeder Jeannine verloor al drie zonen als vijftigers

“Wanneer het proces zal zijn? Dat weten we niet, als dat binnen enkele weken of enkele maanden is… We wachten nu al meer dan drie jaar. En welke straffen hen boven het hoofd hangen? Dat is eigenlijk ook van minder belang, de beklaagden worden beschuldigd van onopzettelijke doodslag door gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg. Het wordt ook gezien als een verkeersongeval, daarom dat het ook voor de politierechtbank komt. Het kan zijn dat de beklaagden een straf met uitstel krijgen. Er moet voor ons niemand naar de gevangenis gaan, maar mochten die mensen hun verantwoordelijkheid eindelijk eens opnemen… Voor onze moeder is het nu een geruststelling dat het effectief tot een proces zal komen. Dat hopen we toch, dat het niet in de politierechtbank geseponeerd wordt.”

Moeder Jeannine Sintobin-Moerman verloor al drie zonen, Maurice was 57, Patrick 56 en Piet dus 58. “Alle drie in dramatische omstandigheden. Maurice stapte zelf uit het leven, Patrick moest gaan na ziekte en Piet op de manier die bij iedereen in het geheugen gegrift zal blijven. Onze ma (van in totaal zes kinderen, red.) heeft al wat mee gemaakt, een moeder is niet voorbestemd om haar kinderen te over leven”, zegt VB-politicus Stefaan Sintobin die nu in Brugge woont. “Mijn zus gaat nog vaak bij haar langs en ze kan ook een beroep doen op de buren, maar ze is natuurlijk haar compagnon kwijt, met wie ze samen woonde. Op 31 juli wordt mama 90 jaar en met haar gezondheid gaat het al bij al nog vrij goed.”