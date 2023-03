Notoire tafelschuimer staat al voor tiende keer terecht na onbetaalde etentjes in Ieper, Oostende en Stalhille

Een 65-jarige man uit Mechelen staat al voor de tiende keer terecht voor tafelschuimerij. Jozef M. riskeert voor de Brugse rechtbank zes maanden cel nadat hij drie horecazaken verliet zonder de rekening te betalen.

Op 6 juli vorig ging Jozef M. een glas drinken in café Ypra Inn in Ieper. De rekening van 42,80 euro liet hij evenwel onbetaald achter. Op 12 februari dit jaar nuttigde de zestiger voor 56 euro wijn en bouillabaisse in Hotel du Bassin in Oostende, maar ook daar bleek hij niet in staat de rekening te betalen. Daags nadien sloeg hij toe in café ’t Hoekske in Stalhille. De rekening van 65,40 euro bleef wederom onbetaald.

Jozef M. was lang niet aan zijn proefstuk toe. “Dit is een jubileum”, sneerde procureur Jochen van Aalst vrijdag. “Het is al de tiende keer dat de beklaagde zich moet verantwoorden voor flessentrekkerij. Helaas is hij hier niet aanwezig.” Volgens van Aalst gebruikte M. telkens dezelfde smoes. “Hij had een bankkaart bij maar die bleek niet te werken. Dat kan al eens voorvallen, maar tien keer is van het goede teveel. De beklaagde wist heel goed dat hij niet zou kunnen betalen.”

De rechtbank doet uitspraak op 21 april. (AFr)