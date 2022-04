Notoire kooivechter slaat passant in elkaar tijdens ritje op elektrische step in Oostende

Een 24-jarige kooivechter uit Oostende riskeert twee jaar cel voor gratuit geweld. Islam A. werd eerder al veroordeeld voor dergelijke feiten.

Op 11 oktober vorig jaar reed Islam A. op zijn elektrische step door Oostende. Zonder aanwijsbare reden begon hij plots een man en zijn vriendin uit te schelden. De man diende hem van antwoord, maar dat had hij beter niet gedaan.

Niet aan proefstuk toe

“Zoiets is altijd gevaarlijk bij de beklaagde”, stelde de procureur. “Het was alleszins voldoende voor hem om zijn step om te keren en het slachtoffer tegen de grond te meppen. Die moest in het ziekenhuis een operatie ondergaan aan zijn rechterpink.” Het slachtoffer was uiteindelijk anderhalve maand arbeidsongeschikt.

De procureur merkte op dat Islam A. niet aan zijn proefstuk toe was en in januari 2020 al eens een jaar cel kreeg voor slagen. In december vorig jaar kreeg hij bij verstek zelfs twee jaar cel.

Alles bijgelegd

Volgens de procureur doet A. aan MMA (Mixed Martial Arts) bij het Ostend Fighting Team. “Het gaat van kwaad naar erger met de beklaagde. Moeten we wachten tot hij iemand halfdood klopt? Hij verdient op strafrechtelijk vlak een ferme peer tegen het hoofd.”

A. legde tijdens zijn verhoor bekentenissen af maar volgens zijn advocaat Yen Buytaert gebeurde dat zonder bijstand van een raadsman. “Het hele onderzoek is gebaseerd op die bekentenis, die evenwel niet rechtsgeldig is”, pleitte hij.

“Mijn cliënt moet dan ook worden vrijgesproken. Intussen heeft hij trouwens alles weer bijgelegd met het slachtoffer.” De uitspraak volgt op 5 mei. (AFr)