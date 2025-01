Notaris moet riante schadevergoeding betalen na brutale verkrachting in Oostkampse B&B: “Het geluk om zelf ooit kinderen te krijgen werd haar ontnomen”

Bijna vijftien jaar nadat hij een toen 19-jarige meisje brutaal verkrachtte in een Oostkampse manege met B&B, moet de Brugse notaris Bruno G. (64) 161.000 euro schadevergoeding betalen aan zijn slachtoffer. De jonge vrouw ondervindt nog steeds zware gevolgen van wat haar overkwam. “Ze zal dit nooit kunnen afsluiten”, zegt haar advocaat. De notaris kreeg negen jaar cel, maar komt over twee jaar terug vrij.

Op 17 juni 2010 werd S.D., toen 19 jaar, brutaal verkracht in een B&B met manege in Oostkamp. Het jonge slachtoffer kon zich van de feiten niets meer herinneren, maar onder hypnose wees ze notaris Bruno G. aan als de dader. Het meisje had de Bruggeling diezelfde dag leren kennen in de B&B. De man waste de handen in onschuld en stelde dat het meisje hem de avond van de feiten via haar gsm om hulp had gevraagd. Toen hij aankwam, zou hij haar bloedend hebben aangetroffen. Bruno G. heeft het slachtoffer dan ook zelf naar het ziekenhuis gebracht.

Tien jaar cel

Doorslaggevend materieel bewijs werd nooit gevonden en op het proces voor de Brugse strafrechtbank stelde de verdediging dat een bekentenis onder hypnose niet mag dienen als bewijs. Maar in juni 2015 verwierp de rechtbank die argumenten en veroordeelde G. tot tien jaar effectieve celstraf.

De rechtbank verwees in het vonnis onder meer naar de bijzondere seksuele belangstelling van de notaris. Bij hem thuis werd heel wat erotisch en pornografisch materiaal aangetroffen. Hij had onder andere een drankje “sex oppepper”, een vibrator en vaseline. Uit zijn sms-verkeer bleek ook zijn voorkeur voor SM. De vaginale en anale verkrachting die het meisje moest ondergaan werden dan ook gepleegd met voorwerpen. De gerechtspsychiater omschreef G. bovendien als een pathologische leugenaar.

In beroep werd de straf in september 2017 herleid naar negen jaar effectieve celstraf. Maar net als in eerste aanleg werd zijn onmiddellijke aanhouding toen afgewezen. De man had op dat moment nog geen dag in de cel gezeten. G. stapte naar het hof van Cassatie maar ving daar begin 2018 bot. Nadat hij zeven jaar zijn straf had kunnen ontlopen, belandde Bruno G. uiteindelijk achter de tralies.

Schadevergoeding

Bijna vijftien jaar na de feiten heeft de Brugse strafrechtbank nu ook een schadevergoeding toegekend aan het intussen 33-jarige slachtoffer. De advocaat van het meisje vroeg 400.000 euro, maar de rechtbank hield het maandag op 161.000 euro. “Er wordt wel voorbehoud gemaakt voor eventuele toekomstige schade”, zegt advocaat Rik Demeyer. “Mijn cliënte zal deze zaak sowieso nooit kunnen afsluiten.”

Tijdens het proces over de schadevergoeding stelde meester Demeyer dat het slachtoffer nog steeds met zware mentale en fysieke problemen kampt. “De feiten hebben nog steeds een bijzonder zware impact”, klonk het. “Mijn cliënte onderging wel honderd gynaecologische onderzoeken. Ze kan nog altijd niet paardrijden of met de fiets rijden. Ze werkt wel nog met paarden en verzorgt ze met veel overgave. Maar het geluk om zelf ooit kinderen te krijgen werd haar ontnomen.”

Intussen nadert voor G. het einde van zijn celstraf. “Hij heeft nog een tweetal jaar te gaan”, zegt advocaat Mathieu Langerock. “Hij probeerde enkele jaren terug vervroegd vrij te komen. Maar omdat hij tot op vandaag de feiten met klem ontkent, is dat niet mogelijk. We gaan na of in beroep gaan tegen de uitspraak rond de schadevergoeding.”

(AFr)