Noord-Fransman krijgt strenge straf na dubbele vlucht van politiecontroles in Wervik en Menen: “Volledig effectief? Zonder uitstel?”

“Ik hoop dat justitie eens een streng signaal geeft aan Noord-Fransen die de grens misbruiken om ongestraft van politiecontroles weg te vluchten.” Een hoofdinspecteur van de politiezone Grensleie greep het proces tegen een 44-jarige man uit Roncq aan om de frustraties van agenten in grenszones te verwoorden. De rechter gaf daar gehoor aan en sprak een volledige effectieve celstraf uit omdat hij zowel in Wervik als in Menen van een controle wegvluchtte en daarbij agenten in gevaar bracht. Verbouwereerd kondigde de Noord-Fransman meteen aan in beroep te zullen gaan.

“Het is schering en inslag. Als we controles uitvoeren in de buurt van de grens, vluchten Fransen weg”, aldus de ervaren hoofdinspecteur. “Ze weten dat ze veilig zijn van zodra ze de streep van de grens kunnen overschrijden, akkoorden van Doornik ten spijt. Die akkoorden blijven dode letter. Van zodra de vluchters de grens over zijn, stoppen ze zelfs, zwaaien eens, steken hun middelvinger uit. Dat is frustrerend, ja. In grenszones werk je op de grens en jaag je dagelijks op grenscriminelen. Wie dan wél gevat wordt, wordt vaak te weinig gestraft. Vandaar mijn oproep aan de rechter om eens een strenge straf uit te spreken. Zodat het daar in Noord-Frankrijk snel duidelijk wordt dat er in België niet meer gelachen wordt met grenscriminaliteit of wegvluchten van controles.”

Twee keer op de vlucht

Op 30 augustus 2024 wilde de hoofdinspecteur van het flexteam van Grensleie samen met enkele collega’s de Dacia Sandero van Damien De C. in de Rijselstraat in Menen, op een boogscheut van de Franse grens, controleren na een hit op de ANPR-camera. Op het voertuig was immers op 15 augustus aan de Leiebrug in Wervik al een schot gelost toen het wou vluchten. Aan boord van de auto zat ook een vriendin van De C. Zij liet zich gewillig controleren en stapte uit. Maar toen De C. het bevel kreeg hetzelfde te doen, stoof hij weg. De Menense hoofdinspecteur probeerde dat nog te verhinderen. “Maar hij moest zijn greep lossen”, aldus advocaat Filip De Reuse. “Geen seconde te vroeg of hij was tussen twee wagens geplet en het was fataal geweest. Die chauffeur wachtte gewoon tot de agenten waren uitgestapt, lokte hen naar zijn auto om dan vol gas te geven.” “Het kan niet de bedoeling zijn dat agenten bij de uitoefening van hun job hun leven moeten riskeren”, viel de openbare aanklager in.

In beroep

“Ik besef dat ik verkeerd was, maar had nooit de bedoeling iemand te verwonden”, aldus De C. “Ik had schrik van de politie en vluchtte weg. Maar ik wou me niet verstoppen. Quasi dagelijks kom ik naar België, om te eten, te zwemmen, te werken, …” “En drugs te verkopen”, alludeerde Filip De Reuse op zijn veroordelingen voor drugsverkoop. “In Wervik hoorde ik het schot niet en voelde ik niet dat ik het portier van een politiewagen raakte. In Menen merkte ik die agent niet op.” Zijn advocaat Anthony Demol vroeg een werkstraf of een straf met begeleidende voorwaarden, maar kreeg dat niet. De rechter sprak een volledig effectieve celstraf van drie jaar uit. Aan de agent moet hij een voorlopige schadevergoeding van zo’n 2.000 euro betalen. “Volledig effectief? Zonder voorwaarden?”, vroeg De C. zich verbouwereerd af. Toen hij van de rechter te horen kreeg, dat hij dertig dagen tijd had om in beroep te gaan, liet hij weten dat te zullen doen. (LSi)