Noord-Fransman die betrapt werd in Waregem met 18.000 euro cash in dashboard vraagt mildere straf

Een 28-jarige man uit Noord-Frankrijk vraagt in beroep een milde bestraffing. Hij werd in november 2020 in Waregem betrapt met zo’n 18.000 euro cash in zijn auto.

In november 2020 merkten agenten een wagen op die door Waregem vloog aan zo’n 120km/u. Toen de agenten de auto konden doen stoppen, kwam de cannabisgeur hen tegemoet. In een geheim compartiment van het dashboard van de wagen zat zo’n 15.000 euro verstopt en nog elders in de wagen en bij I.F. in zijn portefeuille werd nog eens voor zo’n 3.000 euro cash gevonden.

De man weigerde een verklaring af te leggen en stuurde ook nadien zijn kat naar de politie. In eerste aanleg kreeg hij zeven maanden effectief voor witwas. Zijn vader schakelde een advocaat in die beroep aantekende. De man zelf zit intussen in een Franse gevangenis en ook zijn vader zag de cel al meerdere jaren van binnen. Volgens zijn advocaat ligt de afwezigheid van de vader aan de oorzaak dat ook de zoon op het slechte pad is gegaan. “Zijn moeder kon hem niet terecht wijzen en ook de vader lukte dat niet vanuit de gevangenis.”

De arme streek rond Roubaix en slechte vrienden duwde I.F. volgens zijn advocaat in de criminaliteit. Hij vraagt een mildere straf dan de zeven maanden effectief. “Zijn vader heeft me vandaag ingeschakeld om iets goed te maken met zijn zoon, want zelf heb ik de man nog nooit gezien.” Uitspraak op 19 november. (OSM)