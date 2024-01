Noord-Fransen krijgen celstraf voor autodiefstal na bezoek aan Holiday Club in Zonnebeke

Vier Noord-Fransen krijgen elk tien maanden cel voor een autodiefstal. Het viertal werd buitengezet uit de beruchte dancing Holiday Club in Zonnebeke en ging dan maar aan de haal met de auto van een poetsvrouw uit Wervik. Daarin lagen ook de sleutels van heel wat van haar klanten.

De beklaagden, drie mannen en een vrouw afkomstig uit Tourcoing en Roubaix, waren op 6 augustus vorig jaar aanwezig in de Holiday Club in Zonnebeke. Daar werden ze om onduidelijke redenen buitengezet. Wellicht uit frustratie besloten ze om een auto te stelen. “Joyriden zou ik het niet noemen, maar ze hebben de auto van mijn cliënte toch stevig mismeesterd”, zei de advocaat van het slachtoffer op het proces.

“Ze stampten een spiegel af en beschadigden een raam. Het voertuig werd later wel teruggevonden, maar er was een horloge en parfum uit gestolen, net als een twintigtal sleutels van huizen waar mijn cliënte gaat poetsen. Die zaten wel nog in een apart kluisje, maar ze heeft die klanten allemaal moeten verwittigen.”

De beklaagden gaven allen verstek voor het proces. Twee van hen daagden wel op voor verhoor en bekenden daar schuld. De enige vrouw van het viertal krijgt een celstraf met uitstel, de rest krijgt tien maanden effectief. Allen moeten ook 1.200 euro boete en 4.491 euro schadevergoeding betalen.