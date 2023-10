Noord-Franse drugskoerier maakte dagelijkse rondrit in West-Vlaanderen: achttien maanden cel

Een 27-jarige man uit het Noord-Franse Comines heeft voor de Brugse rechtbank achttien maanden effectieve celstraf gekregen voor zijn rol als drugskoerier. De man maakte dagelijks een rondrit in West-Vlaanderen om leveringen te doen.

Enzo F. liep op 29 maart tegen de lamp tijdens een drugsdeal op de parking van een Delhaize-filiaal in Heist. Hij had er net vijf gram heroïne verkocht. In zijn Peugeot 307 troffen de speurders 121 gram heroïne en bijna 10 gram cocaïne aan. De twintiger had ook vijf gram cannabis en een joint op zak. Hij bleek bovendien onder invloed van cannabis.

Rondrit in West-Vlaanderen

De beklaagde bekende dat hij als drugskoerier actief was en eerder die dag ook al in Brugge en Roeselare bestellingen had geleverd. In opdracht van een Franse dealer maakte hij sinds 20 maart een dagelijkse rondrit in West-Vlaanderen om klanten te beleveren. Hij bezocht telkens tien à vijftien adressen en kreeg 100 euro per dag. De communicatie verliep via WhatsApp en aan zijn telefoonnummer bleken liefst 440 contactpersonen uit het drugsmilieu gekoppeld.

Schulden

F. zit sinds zijn arrestatie in de cel. De man kampt met een zware schuldenberg en is al vijf jaar verslaafd aan cannabis. In Frankrijk liep hij al tien veroordelingen op, onder meer voor drugsfeiten, diefstal en heling. De verdediging drong tevergeefs aan op een straf met uitstel. (AFr)