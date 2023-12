“Nooit de intentie om die bijl echt te gebruiken”: drie maanden cel en boete gevorderd voor landbouwer (42) bij geval van verkeersagressie

Een 42-jarige landbouwer uit Anzegem haalde bij een geval van verkeersagressie plots een hakbijl boven. Het bleef bij dreigen, maar het parket vorderde drie maanden cel en 800 euro boete voor de man.

Het incident deed zich voor op 19 juni vorig jaar. “De beklaagde ergerde zich duidelijk aan het rijgedrag van het slachtoffer”, zei de procureur op het proces. “Aan de lichten bij de afrit Bissegem op de R8 besloot hij om even uit te stappen en het slachtoffer te benaderen met een bijl. Gelukkig liep de situatie niet verder uit de hand, maar zo’n gedrag kan niet in het verkeer.”

“Enkel wat afschrikken”

De beklaagde gaf zijn fout toe in de rechtbank. “Hij daagde mij uit en ik ben aan de lichten eens gestopt om te vragen wat er scheelde”, zei de man. “Ik wou hem enkel wat afschrikken. Ik ben zelfstandig landbouwer en moet al eens een tak afhakken, daarom had ik wat materiaal naast mij liggen. Ik had nooit de intentie om die bijl echt te gebruiken, maar ik zal de gevolgen moeten dragen.”

Vonnis op 29 januari.