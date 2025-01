Nog voor vonnis voor agressie tegen agenten en jeugdadvocate zet man (58) gerechtsgebouw op stelten: “Jullie zijn allemaal nazi’s!”

Even ontsteltenis in het Kortrijkse gerechtsgebouw. De rechter begon net met de uitspraak van een zaak tegen een 58-jarige man uit Harelbeke na gevallen van agressie, wanneer die in woede uitbarstte. Nadat hij de zaal uitstormde, bleef hij roepen. “Dit heb ik in mijn hele carrière nog nooit meegemaakt”, zei de rechter.

De 58-jarige M.H. uit Harelbeke zakte woensdagmorgen af naar de Kortrijkse rechtbank om zijn vonnis te aanhoren. De eigenlijk uitspraak zou hij echter nooit horen. Al na enkele zinnen van de Gentse rechter ontstak hij in woede. Hij stormde de zittingszaal uit en riep luidkeels: “Jullie zijn allemaal nazi’s.”

Ook in de inkomhal bleef hij verder razen en beschuldigde hij justitie van corruptie. Ook buiten het gerechtsgebouw was zijn geroep goed te horen. Schrikwekkend en zelfs zo erg dat de rechter onder politiebegeleiding het gerechtsgebouw moest verlaten. “Dit heb ik in mijn hele carrière nog nooit meegemaakt”, aldus de rechter.

Begrip voor emoties

Uiteindelijk veroordeelde hij de man tot een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden. De man moet zich psychologisch laten begeleiden onder meer voor zijn emoties – wat ter zitting duidelijk nodig bleek. Ondanks alle commotie toonde de rechter wel begrip voor de emoties van de man.

Na verwoede pogingen om zwanger te worden, besloten hij en zijn vrouw om de adoptieprocedure op te starten. In september 2016 mochten ze uiteindelijk hun adoptiezoon in de armen sluiten. De toen 6-jarige jongen bleek echter met heel wat psychische problemen te kampen, waarop ze in 2021 besloten aan te kloppen bij het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Toen het Openbaar Ministerie en de jeugdrechtbank tussenkwamen, begonnen de problemen bij de vader. De jongen werd geplaatst en dat konden zijn adoptieouders niet verkroppen. Dat leidde tot twee ernstige incidenten.

Agenten gebeten

Op 11 april 2023 zwaaide hij met een vleesmes aan de sociale dienst van de jeugdrechtbank. Toen agenten hem wilden inrekenen, beet hij zelfs twee agenten. “Een van de inspecteurs toonde op zitting haar litteken, dat was toch bijzonder ernstig”, aldus de rechter.”

Enkele maanden later, op 11 september dat jaar, kon hij zich tijdens een zitting van de jeugdrechtbank ook niet meer inhouden. Hij sloeg toen het dossier uit de handen van de jeugdadvocate van zijn zoon. De man dreigde toen ook haar kantoor en het gerechtsgebouw in brand te steken. In het totaal zal de man de slachtoffers voor een bedrag van 10.400 euro moeten vergoeden voor de geleden schade.