Nog twee jonge Vietnamezen naar rechter verwezen in zaak 39 gestikte vluchtelingen in Zeebrugse koelwagen

In de zaak rond de verstikkingsdood van 39 Vietnamese transmigranten in een Zeebrugse koelwagen zijn vrijdag nog twee verdachten naar de Brugse correctionele rechtbank verwezen. Het gaat om twee ‘luitenanten’ van bendeleider Vo Van Hong, die eerder al vijftien jaar cel kreeg.

N. Sy Tai werd al in december 2020 gearresteerd in het Britse Worcestershire. De twintigjarige Vietnamees zou de mensensmokkelbende hebben geholpen met de organisatie van de twee safehouses in Anderlecht, waar transmigranten tijdelijk verbleven. Hij beweerde dat hij op het moment van het drama – 23 oktober 2019 – nog minderjarig was. Daarom zat hij na zijn uitlevering aan België eerst een tijdje in een jeugdgevangenis.

Maar een botscan wees later uit dat N. Sy Tai wel degelijk al meerderjarig was op het moment van het drama. De jongeman ontkent dat hij een luitenant was van bendeleider Vo Van Hong (45). Hij zou wel hebben toegegeven dat hij transmigranten vanuit de safehouses naar taxi’s bracht.

Niet minderjarig

In juni vorig jaar werd ook Alex T. opgepakt aan een tankstation in Middlesbrough. Hij zou als luitenant van Van Hong een rol hebben gespeeld bij de smokkel van minstens tien slachtoffers. Ook hij beweerde tevergeefs nog minderjarig te zijn.

N. Sy Tai en Alex T. zullen op 9 mei voor de rechter verschijnen. De raadkamer oordeelde dat beide beklaagden minstens tot dan in de gevangenis moeten blijven. In hetzelfde dossier werden op 19 januari al achttien beklaagden veroordeeld door de Brugse rechtbank. Spilfiguur Vo Van Hong kreeg toen 15 jaar cel, 920.000 euro boete en bijna 2,3 miljoen verbeurdverklaring opgelegd.

(AFr)