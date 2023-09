Nog geen arrest in zaak tegen slachthuis Verbist

Het hof van beroep in Gent heeft nog geen arrest geveld in de zaak van dierenrechtenorganisatie Animal Rights tegen het slachthuis Verbist uit Izegem en de voormalige uitbater.

Het slachthuis Verbist in Izegem is reeds lange tijd dicht en zelfs al gesloopt. Maar in september 2017 plaatste Animal Rights camera’s in het slachthuis waarmee ze beelden schoten hoe dieren zwaar mishandeld werden. Ze werden met stokken in een box gejaagd en kregen elektrische schokken. In sommige gevallen werden ze onverdoofd geslacht. Animal Rights spande een rechtszaak aan, maar de rechter in eerste aanleg sprak het slachthuis en de uitbater vrij voor dierenmishandeling. Ze werden uiteindelijk enkel veroordeeld tot een boete van 8.000 euro voor het slachthuis en 4.000 euro voor de uitbater voor onregelmatigheden bij transport en inbreuken tegen de hygiëne.

In beroep

Animal Rights ging tegen deze beslissing in beroep, maar het parket volgde niet. Hierdoor is de straf die het slachthuis kreeg, definitief. Op burgerlijk vlak wil Animal Rights wel nog dat de beelden als bewijs worden aanvaard. “De eerste rechter zegt dat de beelden de privacy overschrijden, maar ik hoop dat de slinger in beroep wel doorslaat naar het dierenwelzijn”, aldus de advocaat van Animal Rights, Anthony Godfroid.

De uitspraak stond oorspronkelijk gepland op 29 september, maar het arrest werd uitgesteld naar 20 oktober.