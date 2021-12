Nog een kans voor drugsverslaafde vrouw uit Kortrijk bij tiende straf voor diefstallen

Bij haar tiende verschijning voor een rechter kon een 48-jarige vrouw uit Kortrijk nog maar eens op een nieuwe kans van de rechter rekenen. Voor een reeks diefstallen kreeg ze een celstraf van 10 maanden maar die blijven voorwaardelijk als ze zich de komende vier jaar laat begeleiden.

Door een betrapping op heterdaad bij een diefstal in de Maandagweg in Kortrijk vloog Sonia P. op 1 oktober opnieuw in de cel. Na enkele uren in het tuinhuis van een woning te hebben geslapen, ging de dakloze vrouw er ook met wat werkmateriaal uit het tuinhuis, wat toiletgerief en twee brillen aan de haal.

Toen ze ook nog een fiets pikte en wou vertrekken, kon de bewoner haar bij de lurven vatten en de politie verwittigen. In de tassen die ze nog bij had, bleken nog spullen van enkele andere diefstallen de dagen voordien te steken.

Rest voorwaardelijk

Samen met haar gevuld strafregister genoeg redenen voor de onderzoeksrechter om P. opnieuw in de cel te stoppen. De tijd die ze daar tot vandaag doorbracht, sprak de rechter als effectieve straf uit maar de rest zijn voorwaardelijk. “De rode draad door al haar zaken is haar heroïneverslaving”, aldus advocaat Maxime Van Winkel. “Daar probeert ze van af te geraken. Het is de bedoeling om haar in een afkickkliniek in Rijsel te laten opnemen.”

(LSi)