Nieuw initiatief gestart in rechtbank Veurne met drugsbehandelingstraject: “Gemotiveerde gebruikers aanmoedigen om van verslaving af te raken”

De rechtbank in Veurne lanceert een nieuw initiatief: het drugsbehandelingstraject (DBT), iets dat al langer gangbaar is in Brugge. Bedoeling is om beklaagden met een drugsverslaving, die terechtstaan voor kleinere vergrijpen en die de motivatie tonen om van hun verslaving af te komen, te helpen. “Dit is een aanmoediging om hen te helpen en op te volgen”, klinkt het.

In navolging van de rechtbank van Brugge waar het drugsbehandelingstraject (DBT) al enkele jaren gangbaar is, komt nu ook de rechtbank van Veurne met dit nieuwe initiatief. Ook de rechtbanken van Kortrijk en Ieper volgen later. In Veurne vond vrijdag voor de eerste keer een dergelijke zitting plaats. In de DBT komen beklaagden die met een drugsverslavingsproblematiek kampen langs bij de rechter waar ze vrijwillig in het traject kunnen starten. Het gaat veelal om beklaagden die een kleiner drugsvergrijp pleegden zoals het bezit of gebruik van drugs of kleinschalig verkoop.

Aanmoediging

“Op een eerste zitting bij de rechter legt de procureur aan de beklaagde uit waarvoor hij of zij terecht staat”, klinkt het in de rechtbank van Veurne. “Daarna kan vrijwillig ingestapt worden in het DBT. Daarvoor is het allerbelangrijkste dat de beklaagde gemotiveerd is om van de verslaving af te raken. De DBT vanuit de rechtbank is dan een soort aanmoediging dit vol te houden. Na het akkoord, waarbij hij of zij moet tekenen, moeten ze dezelfde dag nog langsgaan bij het justitiehuis om het traject uit te stippelen, zo snel mogelijk een urinecontrole afleggen bij de arts en binnen de zeven dagen zich aanmelden bij bijvoorbeeld het Drugsexpertiseteam in de Westhoek. Naast drugs is er begeleiding voor eventuele andere probleemdomeinen zoals financiële problemen, huisvesting en werk. Om de twee maanden komt de beklaagde terug naar de rechtbank ter evaluatie en dit maximaal vier keer. Wie een positief DBT doorloopt kan vaak rekenen op een gunstiger vonnis of een alternatieve straf.”

Verslaafd na dood vrouw

Vrijdag verschenen er meteen zes dossiers bij de rechter. Een 38-jarige man uit Koksijde werd tijdens een routinecontrole betrapt met 100 gram cannabis in de wagen. Bij hem thuis lagen vier joints klaar. “Ik verloor mijn vrouw na complicaties aan haar hart. Na haar dood zocht ik de toevlucht in joints. Maar ik wil er zeker van af raken want ik heb al lang vast werk en draag zorg voor mijn kinderen.”

Een 21-jarige vrouw uit Middelkerke rookte dan al weer sinds haar veertiende joints en verkocht op kleine schaal cannabis met haar ex. “Ik ben nog jong en rook nog twee joints per dag. Daar wil ik vanaf”, sprak ze. Een 22-jarige man uit Ronse werd dan weer betrapt toen hij zijn rugzak op de trein vergat en daarin hasj bleek te zitten. “Ik heb een problematisch gebruik en rookte tot zes joints per dag”, sprak hij. “Maar dat is al geminderd en daar wil ik me nog laten bij helpen.”

Alle drie werden ze in het DBT gestopt. Twee andere beklaagden bleken eerst gebruiker te zijn maar worden intussen genoemd in dossiers rond het dealen van cocaïne. Zij kunnen daarom niet in het DBT stappen, en lieten net als een zesde beklaagde, die speed gebruikte, verstek. De komende maanden staan nog zittingen van de DBT gepland. (JH)