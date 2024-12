“Niemand zal ooit je lichaam terugvinden”: twintiger opnieuw terecht voor geweld tegen partner en agenten

“Ik zal je vermoorden en niemand zal je lichaam terugvinden.” Zo klonk het tijdens een van de vele ruzies die een 24-jarige jongeman uit Staden had met zijn toenmalige vriendin. Hij stond voor de rechtbank in Kortrijk terecht voor partnergeweld, maar ook voor geweld en smaad tegen de politie. “Die agent sloeg me zelf kapot”, verdedigde hij zich.

Jonis L. is geen onbekende voor het gerecht. Halfweg dit jaar liep hij al eens een werkstraf van 150 uren op voor vrij grootschalige handel in cannabis in de Kortrijkse regio in 2022. Op zijn strafregister prijken ook al veroordelingen voor partnergeweld en afpersing. Maar ook in zijn relatie liep het meer dan eens verkeerd. Op 3 september 2023 gaf hij zijn vriendin in Harelbeke vuistslagen en schoppen, trok haar aan de haren, greep haar bij de keel en dreigde haar te zullen vermoorden. Op 8 april 2024 sloeg hij haar met een schoen en deelde hij schoppen uit, op 4 oktober kreeg ze een deur van een kast tegen haar hoofd. Toen de politie Jonis L. de dag nadien in Staden wou arresteren, verliep dat niet zonder slag of stoot. Hij slaagde er zelfs in uit de combi te ontsnappen en kon na een achtervolging pas op de site van Westvlees opnieuw opgepakt worden. Een agent brak daarbij een pink. “Als ex-militair is hij een wapen”, vond advocaat Alain Vanryckeghem, die een schadevergoeding vroeg voor twee agenten die tijdens een schermutseling met L. gewond raakten. De openbare aanklager vroeg dit keer een fikse celstraf van veertig maanden op te leggen. Sinds oktober zit hij al in voorhechtenis in de cel.

Nieuwe bedreigingen

“De relatie was toxisch. Ik ben twee keer terug gegaan en mocht dat niet gedaan hebben”, besefte L. “Maar die relatie is voorbij.” Zijn advocaat Kris Vincke vroeg de rechter toch nog een celstraf met begeleidende voorwaarden op te leggen. “Zou je niet eens beginnen met je verantwoordelijkheid te nemen en niet alles op anderen af te schuiven?”, stelde de rechter een retorische vraag. “Ik vluchtte uit die combi weg toen ik de agent zag die me eerder al kapot had geslagen”, ratelde L. verder. Een kans om een deel van zijn straftijd onder elektronisch toezicht bij zijn moeder en stiefvader uit te zitten, mislukte al na vijf dagen nadat hij zijn stiefvader met een mes had bedreigd. Daarom vloog hij terug naar de gevangenis. Vonnis op 6 januari. (LSi)