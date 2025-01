“Neuzekesverkoper” Carl (61) opnieuw veroordeeld voor frauduleus faillissement: “Lapt wetten en regels aan zijn laars wanneer hem dit goed uitkomt”

Carl Demeestere (61), een van de hoofdrolspelers in de ‘neuzekesoorlog’, is ook in beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar met uitstel voor een frauduleus faillissement. Zijn beroepsverbod en de verbeurdverklaring worden wel verminderd naar respectievelijk vijf jaar en 25.000 euro.

Carl Demeestere werd in 2023 veroordeeld tot een jaar cel met uitstel, een boete van 4.000 euro waarvan de helft met uitstel en kreeg een beroepsverbod opgelegd van zeven jaar. Daarnaast moest hij ook 108.000 euro terugbetalen, geld dat hij uit de vennootschap had gehaald, maar eigenlijk naar zijn schuldeisers had moeten gaan. Dat alles neemt aanvang nadat de burgemeester van Gent Demeestere had verboden nog op straat te staan na tal van incidenten, de zogenaamde ‘neuzekesoorlog’. “Nadat hij door de burgemeester zijn straatvergunning zag afgepakt, is hij een pand gaan huren op de Groentenmarkt aan 6.700 euro per maand waaraan nog heel wat kosten waren. Zijn bedoeling was dat verder te delen met andere lokale ambachten. Maar dat plan was geen succes.”

Er volgde een reorganisatieplan voor zijn schulden om zich tegen zijn schuldeisers te beschermen. “En die gingen er volledig mee akkoord, iedereen had vertrouwen in hem. Maar dan kwam corona en alles viel stil!” Een nieuwe slag voor de cuberdonverkoper. “Alles viel stil, er waren geen toeristen meer en hij had zo goed als geen inkomsten meer. Hij had net meer dan 150 kilo neuzekes ingekocht, maar die voorraad ging verloren. Want neuzekes moeten vers verkocht worden, een reden waarom ze niet in het buitenland te verkrijgen zijn.”

Failliet

In september 2020 werd hij failliet verklaard. Maar dat hij voordien nog 108.000 euro had weggemaakt, is onjuist volgens zijn advocaat. “Het gaat om administratieve slordigheden. Zo kocht hij bijvoorbeeld regelmatig snoepzakjes bij AVA, maar vergat dan telkens een rekening of factuur te vragen. Hij was slordig! Dat is niet goed te keuren, maar er was nooit een bedrieglijk opzet. Hij heeft nooit luxereizen of dergelijke betaald, dat is makkelijk na te trekken. Hij heeft zich dus privé nooit verrijkt en het geld niet in een kous gestoken. Integendeel! Hij heeft niks meer. Administratief kon het beter, maar hij heeft ook veel pech gehad.”

Daarom vroeg zijn raadsman de vrijspraak en vroeg om hem minstens zeker geen beroepsverbod op te leggen. “Hij wou enkel vechten voor zijn zaak, het bewijs is er dat zijn schuldeisers de reorganisatie goedkeurden. Een beroepsverbod zou een catastrofe zijn.”

Toch veroordeeld

De procureur-generaal was bijzonder had en kort. “Zijn verhaal kan je samenvatten in slordigheid en pech! Maar hoeveel zakjes kan je kopen bij AVA voor 108.000 euro? Vier of vijf magazijnen?” Hij vroeg de bevestiging van de straf en dus ook opnieuw een beroepsverbod van zeven jaar. Ook de curator van het faillissement kon weinig kwijt, behalve dan dat Demeestere nog een heel pak achterstallige schulden heeft onder meer aan leveranciers, belastingen en RSZ.

Demeestere zelf hoopte dat het hof hem nog een kans gaf, ook al werd hij in het verleden al een paar keer veroordeeld voor valsheid in geschrifte. “Ik wou mijn verantwoordelijkheid opnemen door een reorganisatie in te voeren. Ik heb intussen mijn lessen getrokken en ik hoop op een gunstige wind van u!”

Toch ging het hof niet mee in zijn verhaal. “Zijn beweerde administratieve onkunde of slordigheid, verantwoordt niet dat hij wetens en willens systematisch naliet deze schulden te vereffenen en ontheft de beklaagde evenmin van zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid”, luidt het arrest. “De beklaagde heeft er geen moeite mee om wetten en regels aan zijn laars te lappen wanneer hem dit goed uitkomt. Hij dient kordaat op zijn verantwoordelijkheden te worden gewezen.” Ook hekelt het hof dat Demeestere zijn schuldeisers niet betaalde. “De beklaagde gedroeg zich echter onbetrouwbaar als handelspartner en liet de geduldige schuldeisers in de kou staan. Toen zijn zakelijke initiatieven niet het gewenste succes kenden, lapte hij de beschermingsregels aan zijn laars, trachtte hij zijn verantwoordelijkheden te ontlopen en wimpelde de gevolgen af op zijn schuldeisers.”

Het openbaar ministerie vorderde ook de verbeurdverklaring van 108.173,66 euro. “Gelet op de concrete omstandigheden van de zaak en de financiële toestand van de beklaagde, wordt het bedrag verminderd tot 25.000 euro om te vermijden dat een onredelijke straf zou worden opgelegd.” Demeestere krijgt ook een beroepsverbod van vijf in plaats van zeven jaar.

Carl Demeestere vertrok na het faillissement vanuit Gent naar Koksijde om daar ‘neuzekes’ te verkopen. Hij is kok van opleiding en liep school in Ter Duinen. Enkele jaren geleden nam hij ook deel aan ‘Komen Eten’ en zo leerde hij een Oostduinkerkse paardenvisser kennen. Hij had tal van plannen om Gent, stad van de neuzekes, en Koksijde, zeeparel van de garnalen, te verbinden. Demeestere woont tegenwoordig in Veurne en werkt als werknemer in de horeca. Het beroepsverbod leeft hij alvast na. (OSM)