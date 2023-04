Net meerderjarige jongen uit De Panne betrapt met cannabis in leefgroep

Een jongen uit De Panne die net meerderjarig was geworden is in zijn leefgroep betrapt in het bezit van cannabis. Dat bleek verborgen te zitten in zijn haarborstel. De jongen laat zich nu begeleiden.

De nu 19-jarige jongen uit De Panne moest zich vrijdag bij de strafrechter in Veurne verantwoorden. “Op 8 maart vorig jaar verbleef hij nog in een leefgroep, waar hij net meerderjarig was geworden”, sprak de procureur. “Er waren al langer vermoedens dat er wat drugs aanwezig was in de leefgroep. Daarop moest iedereen van de begeleiders een urinetest afleggen. Zowel hij als een tweede persoon bleken positief te zijn. Er werd een controle gedaan in zijn kamer en in zijn haarborstel werd een kleine hoeveelheid hasj opgeborgen gevonden. De jongen verklaarde toen nood te hebben aan de drugs maar wil er vanaf raken.”

Dat beaamde de jongen ook zelf aan de rechter. Hij woont intussen niet meer in de leefgroep. “Ik doe mijn best om op het rechte pad te blijven en heb nu ook een vriendin die me daarbij helpt. Intussen ga ik ook al naar De Sleutel om me te laten begeleiden.” De jongen werd opgenomen in het drugsbehandelingstraject van de rechtbank en zal op die manier begeleid worden. (JH)