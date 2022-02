Negentiger blijft aangehouden op verdenking van moord op echtgenote in Waregem

In het West-Vlaamse Waregem werd donderdagavond het lichaam aangetroffen van een 87-jarige vrouw. Haar 92-jarige echtgenoot is vrijdagavond voor de onderzoeksrechter verschenen en blijft aangehouden, zo meldt het parket.

De feiten speelden zich af in een woning in de Churchilllaan in Waregem. De vrouw werd met geweld om het leven gebracht, maar de precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. Het parket is een onderzoek gestart en stelde een wetsgeneesheer aan.

De 92-jarige echtgenoot van het slachtoffer werd kort na de ontdekking van het lichaam gearresteerd. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besloot om de man aan te houden.