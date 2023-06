Nederlandse xtc-producent schendt inreisverbod en legt positieve ademtest af in Knokke: zes maanden celstraf

Een 64-jarige Nederlander heeft voor de Brugse rechtbank zes maanden cel gekregen omdat hij zijn inreisverbod in België blijft schenden. De man werd betrapt tijdens een alcoholcontrole in Knokke-Heist.

Op 14 januari werd de wagen van Egidius S. uit Valkenburg staande gehouden tijdens een alcoholcontrole in Knokke-Heist. De zestiger legde een positieve ademtest af en nazicht van zijn papieren wees uit dat hij bovendien een inreisverbod schond, dat hij kreeg opgelegd bij een veroordeling voor drugsfeiten.

Drugslab

De Nederlander was betrokken bij een drugslab dat in juli 2015 ontdekt werd in de Oudenburgsesteenweg in Oostende. Volgens het parket waren er in het lab genoeg producten voorhanden om liefst 96 miljoen xtc-pillen te produceren. Die konden naar schatting 170 miljoen euro opleveren.

S. kreeg in 2017 vijf jaar cel opgelegd voor zijn aandeel in het lab. In Luik had hij ook al eens 6,5 jaar cel gekregen voor het opzetten van een xtc-lab. Na die twee vonnissen legde de dienst Vreemdelingenzaken heb een inreisverbod op van tien jaar. Maar dat lapte de man herhaaldelijk aan zijn laars. Eerder kreeg hij daar al eens drie maanden cel voor. (AFr)