Nederlandse visser probeert controleurs van zijn boot te houden door touwladder te saboteren: 30 maanden cel

Een Nederlandse schipper kreeg een gevangenisstraf van dertig maanden, waarvan de helft met uitstel, omdat hij het touw van zijn loodsladder saboteerde toen de inspectie zijn visvangst wou controleren. Een controleur kwam daardoor ten val en belandde bijna in zee. De schipper werd uiteindelijk veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachte rade.

De inspectiediensten van het departement Landbouw en Visserij wilden op 28 augustus 2019 aan boord gaan van het Nederlandse vissersschip Jeanet Maartje. Dat lag op dat moment ter hoogte van de Gootebank, in de Belgische Exclusieve Economische Zone (EEZ).

De inspecteurs kwamen met het militair patrouillevaartuig Pollux mee en voeren uiteindelijk met een opblaasbare motorboot tot bij de vissersboot. Ze vroegen kapitein P.D.N. (42) om de loodsladder naar beneden te laten zodat ze aan boord konden stappen.

Te kleine vissen

Maar toen de eerste meester-chef aan boord wilde gaan, knapten de touwen van de ladder door. De man kon nipt vermijden dat hij tussen het vissersschip en de motorboot in het water belandde. Uiteindelijk werd via de boordradio contact opgenomen met de Jeanet Maartje.

Een andere controleur ging kort even aan boord en er werd beslist om het schip naar de haven van Oostende te laten varen en de controle daar verder te zetten. De inspectiedienst trof wat ondermaatse bot, tarbot en schar aan. Het ging om te jonge en te kleine vissen die eigenlijk niet gevangen mogen worden.

Kwaad opzet

De kapotte touwladder werd in beslag genomen. Verder microscopisch onderzoek toonde aan dat de touwen werden doorgesneden en dus bewust gemanipuleerd waren. Een these die ondersteund werd dat beide touwen tegelijkertijd knapten. De schipper zelf beweerde nog dat de schade veroorzaakt werd door de opblaasbare motorboot die tegen het schip was gevaren, maar dat veegde de rechter van tafel.

“Het lijdt geen twijfel dat beklaagde de touwladder heeft gemanipuleerd. Hij had er belang bij om de controles te verhinderen of te bemoeilijken. Het gaat om laakbare feiten die getuigen van een agressieve ingesteldheid”, klinkt het in het vonnis.

De schipper werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden, waarvan de helft met uitstel. Hij moet een voorlopige schadevergoeding van één euro aan het slachtoffer. Die zou zoveel schrik opgedaan hebben dat hij niet meer voor gelijkaardige opdrachten ingezet kan worden.

