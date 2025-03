Nederlandse krijgt tien maanden cel nadat ze na relatiebreuk rekening van ex pluimt

Een Nederlandse vrouw heeft een effectieve celstraf van tien maanden gekregen omdat ze daags na een relatiebreuk de rekeningen leeghaalde van haar ex-vriend uit Wevelgem. Daarna verdween A.V. met de noorderzon. Vermoedelijk naar Nederland, want de vrouw staat hier al meer dan een jaar geseind maar kon nog niet gevonden worden.

In februari 2023 liep de relatie tussen de Nederlandse A.V. en slachtoffer F. uit Wevelgem op de klippen. F. stelde enkele dagen later vast hoe zijn zicht- en spaarrekening leeggemaakt werden, en waarbij het bedrag werd overgeschreven naar een onbekend rekeningnummer. “Hij deed er aangifte van waarna een onderzoek geopend werd”, sprak de procureur. “Er bleek in totaal voor 9.644 euro verdwenen te zijn. Er werd nazicht gedaan naar de rekeninghouder en het onderzoek leverde op dat de rekening toebehoorde aan A.V. Hun relatie was kort daarvoor op de klippen gelopen. A.V. kon één keer ondervraagd worden, maar ontkende alles. Sindsdien is geen spoor meer van haar. Haar brievenbus hier bleek overvol te zitten en ze werd ambtshalve afgeschreven. Ze staat intussen al meer dan een jaar geseind, maar liep nog niet tegen de lamp.”

A.V. kreeg nu tien maanden cel en 800 euro boete wegens informaticafraude, hacking en witwaspraktijken, want het gestolen geld gebruikte ze om haar eigen schulden aan te zuiveren.” Slachtoffer F. kreeg via de bank die een overschrijving kon tegenhouden al 3.200 euro terug. “Maar ik wil het overige geld natuurlijk ook, want het diende voor een verbouwing. A.V. zit zeker terug in Nederland. Ze pakte haar boeltje hier, vertelde niks aan vrienden en is sindsdien spoorloos.” (JH)