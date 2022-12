Nederlandse drugskoerier die na verhoor bij Brugse onderzoeksrechter de benen nam riskeert 37 maanden cel

Een 26-jarige Nederlander riskeert voor de Brugse rechtbank 37 maanden effectieve celstraf voor zijn rol als drugskoerier. Fouad E. sloeg na zijn verhoor bij de onderzoeksrechter op de vlucht.

Op 7 juli werd de wagen van Fouad E. op de E40 in Oudenburg door de douane uit het verkeer gehaald. In de wagen van de Nederlander troffen de douaniers liefst 626 gram cannabis en vijf gram amfetamines aan. “Er stak zelfs cannabis in zijn onderbroek”, verduidelijkte procureur Mike Vanneste. E. werd voor de onderzoeksrechter gebracht maar na zijn verhoor kon hij zich losrukken en vluchtte hij de Brugse binnenstad in. Niet veel later kon de man terug geklist worden in Verbrand Nieuwland, waar hij zich verborgen had in een garagebox.

Geronseld

In zijn verhoor beweerde E. dat hij door een vriend was geronseld om tegen betaling drugs naar Oostende te brengen. Hij stelde dat het de eerste keer was, maar volgens het parket was dit een leugen. “Het onderzoek wees uit dat hij op geregelde tijdstippen transporten uitvoerde voor een bende”, stelde de procureur. “Op zijn gsm stonden trouwens van die typische patserfoto’s met bankbiljetten, drugs en een pistool”.

De advocaat van E. drong aan op een straf met uitstel. “Mijn cliënt blijft erbij dat slechts één rit deed”, pleitte meester Mathieu Langerock. “Hij had geld nodig. Hij maakt zeker geen deel uit van een bende en heeft veel spijt.” Fouad E. liep in Nederland al zeven veroordelingen op, onder meer voor drugs. In 2018 kreeg hij 30 maanden cel voor verkrachting en in de Brugse gevangenis werd hij intussen ook al betrapt met drugs. AFr