Nederlands tienerduo riskeert 3 jaar cel voor overval op juwelier in Stasegem

Amper 19 en al een gewapende overval op hun kerfstok. Twee Amsterdamse jongeren boden zich met schaamrood op de wangen aan op de rechtbank in Kortrijk. Op 19 juli pleegden ze een overval bij juwelier Hoste in Stasegem (Harelbeke). “Slechte vrienden”, dat haalden ze aan als voornaamste reden.

Om 5 uur ’s ochtends vertrokken Said R. en Oubaida A. in Amsterdam. Via Google hadden ze naar een juwelier gezocht die niet in een drukke en grote stad lag. Ze kwamen bij juwelier Hoste in Stasegem uit. Bij aankomst stonden ze aan een gesloten deur. Toen de uitbaatster de deur opende, wrongen ze zich naar binnen en bedreigden de vrouw met pepperspray. Die dook weg. Daarop sloeg het duo de etalage aan diggelen en gingen met enkele juwelen aan de haal.

De gealarmeerde politie had hen al snel in het vizier. Wat volgde was een achtervolging via de E17 en E40, waarbij de Nederlandse jongeren zelfs aan het spookrijden sloegen. Uiteindelijk konden ze in Sint-Denijs-Westrem geklist worden.

“De domste beslissing uit mijn leven”, zo omschreef één van beiden de overval. “Ik schreef ondertussen een brief met excuses naar de uitbaatster.” Merkwaardig genoeg komen beide overvallers uit een goed Nederlands gezin zonder financiële moeilijkheden. Beiden studenten ook. “Ik voelde de nood om zelf geld binnen te brengen”, probeerde Said R. een motief te vinden. “Ik stond ook niet stil bij de eventuele gevolgen. De gevangenis is de slechtste ervaring uit mijn leven”, vulde Oubaida A. aan. Ze vroegen de rechter zo snel mogelijk de cel te mogen verlaten, zodat ze terug naar huis kunnen om hun studies verder te zetten. Op 28 november horen ze of dat dan al mogelijk zal zijn. (LSi)