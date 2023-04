Nederlander vlucht weg bij controle in Deerlijk, laat spoor van drugs achter en is na bijna één jaar nog altijd niet gevat

Bij een controle van een auto in Deerlijk vluchtte een twintiger uit Rotterdam weg en liet daarbij een spoor van drugs achter. Een jaar later is hij nog altijd niet gevat, maar samen met zijn neef is hij ondertussen wel voor de rechter gedagvaard. Ze riskeren elk veertien maanden cel en een boete van 8.000 euro.

Op 27 mei 2022 kon de auto van Riquinsio C. in Deerlijk aan een controle onderworpen worden. Van zodra de drie inzittenden uitstapten, ontsnapte een indringende cannabisgeur. C. zette het op een lopen en vluchtte weg in de velden.

Langs zijn vluchtweg liet hij zakjes met cannabis, xtc, amfetamines en cocaïne achter. In de auto konden ook zeven gsm’s en 500 euro cash gevonden worden. Nog in de auto: zijn neef Junino W. (24) uit Rotterdam en een zwanger meisje. Het meisje werd buiten vervolging gesteld, maar de twee neven zijn gedagvaard voor bezit en verkoop van drugs. “Ze waren al op verschillende plaatsen geweest om drugs af te leveren en waren op weg naar Avelgem”, aldus de openbare aanklager. “Ook daags voordien gebeurden al leveringen.” “Ik wist wel waar hij mee bezig was”, gaf Junino W. toe. “Maar eigenlijk was ik niet bij de drugshandel betrokken. Maar samen met het meisje vloog ik wel in de cel.” Pas na een maand mocht hij de gevangenis onder een borgsom verlaten. Hij startte als zorgkundige in een woonzorgcentrum. Van Riquinsio C. is voorlopig geen spoor. Vonnis op 2 mei. (LSi)