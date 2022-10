Nederlander krijgt ook in beroep vier jaar voor diefstal Range Rovers

Een Nederlander is ook in beroep schuldig bevonden aan diefstal van acht Range Rovers en twee pogingen daartoe. Hij kreeg vier jaar effectief.

In de nacht van 21 augustus 2019 kon een man uit Knokke-Heist de slaap niet vatten. Toen hij door het raam zag hoe twee mannen aan zijn Range Rover stonden te prutsen, verwittigde hij de politie en die kon ter plaatse Niels V. (34) uit Tilburg en Amando K. (29) uit Dongen in de boeien slaan. In hun BMW lag een turbo-decoder om autosloten te ontgrendelen. Onderzoek wees uit dat de twee daags voordien ook al hadden geprobeerd om een Range Rover te stelen in Knokke-Heist.

In wisselende bezettingen pleegde de bende tussen 11 juni en 28 augustus 2019 acht geslaagde diefstallen van dure Range Rovers in Antwerpen, Schilde, Herentals en Wuustwezel. Niels V. kreeg vier jaar effectief, maar ging in beroep. Ook daar kreeg hij vier jaar effectief. Het openbaar ministerie vroeg zijn onmiddellijke aanhouding, maar het hof oordeelde dat er geen vluchtgevaar is en ging niet op de vraag in. (OSM)