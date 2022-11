Nederlander gevat met ruim halve kilogram cannabis in Gullegem

Een 19-jarige Nederlander uit Utrecht daagde woensdag niet op voor zijn proces op de rechtbank in Kortrijk. Hij stond er terecht omdat hij op 14 november 2022 in Gullegem, bij Wevelgem, met 570 gram cannabis gevat kon worden.

De politie voerde een controle uit van een voertuig met Nederlandse nummerplaat. In de auto zaten drie personen. Stijn V. diepte cannabis uit zijn broekzak op en ook in zijn heuptasje bleken er drugs te zitten. Goed voor in totaal 570 gram cannabis. “Voor eigen gebruik”, liet hij optekenen. Maar daar gelooft de openbare aanklager niets van. Hij kreeg een dagvaarding wegens invoer van drugs mee, maar keerde dus niet naar de Kortrijkse regio terug. Hij riskeert zes maanden cel en een boete van 8.000 euro. Vonnis op 21 december. (LSi)