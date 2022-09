Nederlander die in De Panne betrapt werd met 35 zwemvesten krijgt 40 maanden met uitstel voor mensensmokkel

Een 37-jarige Nederlander heeft voor de Brugse rechtbank veertig maanden celstraf met uitstel en 12.000 euro boete gekregen voor mensensmokkel.

Mohammad K. liep op 28 februari dit jaar tegen de lamp in De Panne. Tijdens een controle trof de politie in zijn voertuig 35 reddingsvesten en een rubberboot aan. Zijn gsm bevatte bovendien foto’s van gelijkaardig materiaal. Onderzoek wees uit dat de man sinds 26 oktober vorig jaar een dertiental keer door België passeerde om zwemvesten, bootjes en ander nautisch materiaal te leveren in Noord-Frankrijk. Daar werd het materiaal gebruikt om transmigranten over zee naar Groot-Brittannië te smokkelen.

Volgens de verdediging was K. na zijn scheiding in financiële moeilijkheden terechtgekomen. “In Nederland werd mijn cliënt op de markt geronseld om kledij naar Rijsel te brengen”, pleitte advocate Mieke Byttebier. “Hij moest zelf een bestelwagen huren en kreeg 400 euro per rit. Mijn cliënt, die nog een blanco strafblad heeft, zit nu al zes maanden in voorhechtenis en heeft zijn lesje geleerd. Hopelijk kan een straf met uitstel volstaan.” (AFr)