Nederlander dealt drugs vanuit caravan op camping in Heist: speurders treffen anderhalve kilo speed aan in frigo

Een 67-jarige Nederlander verbleef op een camping in Knokke-Heist, maar van vakantie was allerminst sprake. Johannes H. verkocht namelijk drugs vanuit zijn caravan.

De beklaagde liep in de nacht van 25 op 26 september 2023 tegen de lamp op een parking in Knokke-Heist. De zestiger gedroeg er zich verdacht en de politie kon hem rond 1.45 uur aantreffen naast zijn wagen. Naar eigen zeggen was hij op zijn broer aan het wachten, maar in zijn heuptasje ontdekte de politie twintig gram cocaïne. Op het dashboard van zijn wagen lag een plooimes.

Officieel woont H. in het Nederlandse Terneuzen, maar in de praktijk verblijft hij op een camping in Heist. In de koelkast van zijn caravan troffen de speurders ruim 1,5 kilogram speed aan. Op de salontafel lag een halve gram cannabis en ook de berichten op zijn gsm wezen op drugshandel. In gesprekken met zijn klanten gebruikte hij ‘eieren’, ‘gebak’ en ‘slagroom’ als codetaal voor drugs.

Gekregen

Toch ontkende H. dat hij drugs verkocht. De cocaïne had hij naar eigen zeggen van een kennis gekregen. De dozen in zijn koelkast bevatten volgens hem cafeïne. Die gebruikte hij zogezegd om af te vallen. En het plooimes? “Om een appel te schillen”, verklaarde hij. Hij gaf wel toe dat hij eens cannabis vanuit Nederland mee bracht voor vrienden.

De rechter geloofde niets van het verhaal en veroordeelde de Nederlander tot twee jaar cel, met uitstel. De man zet wel een maand in voorhechtenis.

(AFr)