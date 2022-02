Nachtklok nekt onfortuinlijke fietsdieven in Blankenberge: een jaar cel

Twee Mongoolse mannen hebben in de Brugse rechtbank elk een jaar effectieve celstraf gekregen voor diefstal van zes elektrische fietsen in Blankenberge. De nachtklok deed hen de das om.

In de nacht van 5 op 6 februari vorig jaar merkte de politie op straat in Blankenberge een verdacht persoon op. De Mongoolse man, Enkh-Otgon J. (27), stond naast zijn voertuig, dat zonder brandstof was gevallen. Omdat de nachtklok nog van kracht was onderwierp de politie het voertuig aan een controle.

Geen maat voor niets, want op de achterbank lagen vier elektrische fietsen, die gestolen werden uit de gemeenschappelijke ruimte van een appartementsgebouw in de buurt.

In de gracht

Uit de ruimte werden nog twee andere elektrische fietsen gestolen. Die werden later teruggevonden in een gracht in Evergem. Ze waren daar achtergelaten door Byambaragcha S. (28), de kompaan van Enkh-Otgon J. Die was op het moment van de interventie al met een andere wagen vertrokken. De man kon op 23 april vorig jaar worden opgepakt. Hij bleek in Antwerpen al eens veroordeeld tot twintig maanden cel voor diefstal, geweld, bedreigingen en wapens.

Het DNA van de beide mannen werd aangetroffen op lege bierblikjes die op de plaats van de feiten werden achtergelaten. Enkel Byambaragcha S. kwam opdagen voor het proces in Brugge. Zijn advocaat drong vergeefs aan op een straf met uitstel.

“Mijn cliënt zat drie maanden in voorhechtenis”, pleitte meester Alexander Verstraete. “Zijn moeder ging in Hasselt rond met een collectebus om de borg van 1.500 euro bijeen te krijgen. Hij werd uiteindelijk teruggestuurd naar Mongolië, waar hij bij zijn grootmoeder verblijft.”

(AFr)