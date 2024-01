Nachtje uit wordt nachtmerrie: vrouw breekt heup na duw van handtastelijke man (37)

Geen happiness in danscafé Happyness in Kortrijk op 12 februari vorig jaar. Een handtastelijke man achtervolgde zijn prooi en haar vriend. Na een duw brak ze haar heup. De man riskeert nu een fikse celstraf.

Een nachtje uit eindigde voor een koppel in een nachtmerrie. Tijdens een uitstap op 12 februari vorig jaar in danscafé Happyness in Kortrijk werd een vrouw plots lastiggevallen door de 37-jarige J.U.. Hij was onder invloed en werd handtastelijk, waarna ze samen met haar partner de zaak verliet.

Ze stonden buiten op de stoep te wachten op een taxi toen J.U. zijn losse handjes ook op een andere manier gebruikte. Hij werd agressief en verkocht de man een klap.

Schop

De vrouw wilde tussenkomen, maar kreeg een fikse duw. Ze viel pal op haar heup, die uiteindelijk gebroken bleek. De man kreeg nog een schop in het gezicht en werd besprongen.

Het Openbaar Ministerie vorderde een celstraf van 9 maanden en een boete van 600 euro. De advocaat van het slachtoffer vroeg een deskundige om te onderzoeken hoe lang zijn cliënte werkonbekwaam was. “Sinds de feiten zit een nagel ingeplant in haar been. Ze is niet meer dezelfde.”

Vonnis op 26 februari.