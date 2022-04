Naakte zonnebader met penisring krijgt drie maanden cel wegens openbare zedenschennis in Bredene

Een 70-jarige man uit De Haan heeft in de Brugse rechtbank drie maanden celstraf met uitstel gekregen wegens openbare zedenschennis. R.V. was niet aan zijn proefstuk toe.

Op 3 juni vorig jaar maakten strandgangers bij de politie melding van een naakte zonnebader in de Spanjaardduinen, op de grens van Bredene en De Haan. Toen de politie een kijkje ging nemen, trok de man nog snel een handdoek over zijn geslachtsdelen, die voorzien waren van een metalen penisring. De man beweerde dat hij die om louter esthetische redenen droeg.

Controle van zijn identiteit wees uit dat R.V. (70) lang niet aan zijn proefstuk toe was. In 2020 kreeg hij een maand celstraf met uitstel voor gelijkaardige feiten en daarvóór kreeg hij ook al een minnelijke schikking en opschorting van straf voor twee incidenten.

Zonnebrand?

De verdediging drong tevergeefs aan op de vrijspraak. “Mijn cliënt bevond zich aanvankelijk op het nabije naaktstrand en besefte plots dat hij was verbrand”, pleitte meester Dany Hollevoet. “Hij zocht vervolgens in de duinen de schaduw op om zich in te smeren met aftersun. Dat is de enige reden waarom hij zijn short liet zakken. Van zedenschennis was er geen sprake.” (AFr)