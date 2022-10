Na vondst 1,2 ton cocaïne op LAR: drie truckers en twee Nederlanders riskeren tot vijf jaar cel

Drie vrachtwagenbestuurders uit Sint-Laureins, Damme en Deinze riskeren voor de Kortrijkse strafrechtbank celstraffen van drie tot vijf jaar en elk een boete van 40.000 tot 80.000 euro voor hun vermeende betrokkenheid bij het transport van 1,2 ton cocaïne vanuit de Antwerpse haven. Net als een Amsterdamse uithaler en een Antwerpse Nederlander die de uithalers moest oppikken. De lading cocaïne kon op 12 augustus 2020 per vergissing op het distributiecentrum van sanitair bedrijf Van Marcke op de LAR Zuid in Aalbeke (Kortrijk) gevonden worden.

Op 12 augustus 2020 sprongen drie jongemannen uit een container toen die op LAR Zuid in Aalbeke geopend werd. De container was vanuit Egypte in de Antwerpse haven gelost en van daaruit naar Aalbeke vervoerd. Het trio vluchtte meteen weg. Een grootschalige zoekactie met speurhonden, drones en helikopters leverde niets meer op.

In de container vond de politie een kniptang, slaapzakken, voeding en 41 zwarte zakken met elk zo’n 30 pakken van 1 kilogram cocaïne. Goed voor 1,2 ton cocaïne dus, met een straatwaarde van minstens 60 miljoen euro. Het was meteen duidelijk dat er bij het ophalen van de container in de Antwerpse haven iets verkeerd was gelopen. Iemand anders had die moeten ophalen en ook de bestemming was fout. De drie uithalers waren wellicht met een lege container de Antwerpse haven binnen gesmokkeld. Daar waren ze op zoek gegaan naar de container met cocaïne en hadden ze alles klaar gezet om over te laden naar een container die al gecontroleerd was. De uithalers stapten daarna mee in de container en wachten tot de container werd opgehaald door een trucker die mee in het complot zat. Alleen liep het deze keer op een bepaald moment verkeerd waardoor de verkeerde trucker de container oppikte en op een verkeerde plaats afzette. Of de uithalers de cocaïne in de verkeerde container stopten.

Telefonie-onderzoek

Wat volgde was een gerechtelijk onderzoek waarbij onder meer sterk op telefonie-onderzoek werd ingezet. Dat resulteerde zo’n zes maanden later in een eerste aanhouding: de Antwerpse Nederlander Meraldo P. (30) werd er van verdacht één of de drie weggevluchte uithalers in de Aalbeekse regio te hebben opgehaald. Zijn gehuurde Mercedes A was er in de buurt opgemerkt en zijn telefoonsignaal kon er worden opgepikt. Op Google zocht hij naar ‘Kaai 869’, precies de kaai in de Antwerpse haven waar de container met cocaïne was opgepikt. P. bleef ruim een jaar in voorhechtenis maar vroeg de vrijspraak. “Ik heb die dag in Aalbeke geen uithalers gezien. Ook Thomas V. niet”, vertelde hij aan de rechter.

Eén van de drie uithalers kon ook worden geïdentificeerd en stond terecht: Michael S. (21) uit Amsterdam. Zijn DNA-sporen konden in de container met cocaïne gevonden worden. Ook hij zat ruim een jaar in voorhechtenis. “Ik ben na de ontsnapping door een voertuig met Franse nummerplaten opgehaald”, klonk het. Meraldo P. zag hij naar eigen zeggen nooit eerder. “Ik was jong en wou snel geld verdienen. In Amsterdam ben ik aangesproken om als uithaler te fungeren. Ik ben de pineut onderaan de piramide. Nu wil ik gewoon een normaal leven leiden en opnieuw gaan studeren.”

De grootste rol dichtte de openbare aanklager drie samenwerkende truckers toe. Thomas V. (31) uit Sint-Laureins informeerde bij de transportfirma die de container met cocaïne ophaalde naar de lading, had een cryptofoon in zijn bezit en had veel telefonische contacten met zijn werknemer en neef Joris V. (39) uit Deinze en collega-transporteur Dylan G. (39) uit Damme. Joris V. voerde op 11 augustus 2020 een lege container de Antwerpse haven binnen en wou op 12 augustus de container met cocaïne ophalen. Dat lukte niet omdat de container al door een andere transportfirma opgehaald was.

“Boeltje”

De drie vrachtwagenchauffeurs en Peloz M. vroegen één voor één de vrijspraak. “De truckers deden gewoon hun werk als transporteurs”, vonden hun advocaten. “Dat er in een container drugs zaten verstopt, wisten ze niet.” “Het dossier is een boeltje”, vond advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “De flan is in elkaar gezakt en een pudding geworden. Hij wordt vervolgd voor invoer terwijl de container al op 9 augustus vanuit Egypte in Antwerpen was gelost. Hij kwam maar op 12 augustus in beeld. Hij zat één jaar in voorhechtenis. Door een fout van het parket kwam daar nog eens zestien dagen bij.” “Ik wist niet eens dat mijn trailer op de baan was”, aldus Dylan G. “Ik dacht dat die nog in de garage was voor herstelling.” Hij werd destijds voorgeleid voor de onderzoeksrechter maar niet aangehouden of in verdenking gesteld. Ook Joris V. vloog tijdens het onderzoek niet in de cel.

Na ruim twee uren pleidooien moest de openbare aanklager toegeven dat de gevraagde celstraffen tot zes jaar en de beschuldiging van invoer van drugs geen stand meer konden houden. “Eerlijk is eerlijk. Er kan hen enkel poging bezit van drugs en lidmaatschap van een criminele organisatie worden aangewreven. Met maximumstraffen tot vijf jaar.” Een beetje hoongelach, maar ook appreciatie voor haar correcte houding was haar deel. Op 16 november velt de rechter een vonnis. (LSi)