Na veroordeling tot werkstraf opnieuw terecht voor eerdere grijpdiefstal, ook vriendin mee terecht: “Rondrijden in de stad is niet verboden”

Amper twee maanden geleden kreeg hij nog een werkstraf van 100 uren voor een handtasdiefstal in Roeselare, maar een 41-jarige man pleegde veertien dagen eerder ook al een gelijkaardige grijpdiefstal. Hij stond daar opnieuw samen met zijn vriendin voor de correctionele rechtbank in Kortrijk voor terecht maar ontkende.

Op 15 maart rukte Kenny D. in de Hendrik Consciencestraat in Roeselare de handtas van de schouder van een dame. Daarna maakte hij zich op de fiets uit de voeten. De handtas en de smartphone van het slachtoffer konden dankzij de app ‘findmyphone’ teruggevonden worden maar 200 euro cash bleek verdwenen.

Dankzij camerabeelden kon Kenny D. als dader geïdentificeerd worden. Ondanks zijn gevuld strafregister kende de rechter op 25 september hem een werkstraf van 100 uren toe in plaats van een nieuwe gevangenisstraf. “Mijn dochter mist me en heeft me iets duidelijk gemaakt. Ze zei me dat als ik nu niet laat zien dat ik haar vader ben, ik dan ook niet meer bij haar moet komen”, klonk het toen.

Handtasdiefstal

Maar nu blijkt dat hij samen met zijn vriendin Melissa D. (34) uit Roeselare ook verdacht wordt van een handtasdiefstal op 27 februari in Roeselare. Een dame die op de bus stond te wachten, werd door een fietsende man overvallen. Op camerabeelden is te zien hoe een man met een kap over het hoofd in de buurt fietst en Melissa D. in de omgeving met haar step rondreed. In het Geitepark ontmoetten ze elkaar opnieuw. “Ze reden wel rond in de buurt maar dat is niet strafbaar”, aldus hun advocate, die de nieuwe grijpdiefstal ontkende.

“De diefstal zelf staat niet op camerabeelden.” De openbare aanklager vorderde een celstraf van 1 jaar. Toen het duo gearresteerd was en in elkaars buurt in een cel zaten, riep Kenny D. zijn vriendin toe dat ze moest “blijven ontkennen hé”. Vonnis op 8 januari.

(LSi)