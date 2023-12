Na twee jaar nog geen duidelijkheid over oorlogsmunitie van verzamelaar Johan uit Vladslo

Na bijna twee jaar proces in de strafrechtbank van Veurne is er nog steeds geen duidelijkheid over de in beslag genomen oorlogsmunitie en wapens van verzamelaar Johan Jonckheere (68) uit Vladslo, bij Diksmuide. De deskundige die alle projectielen onderzocht, moet nog een eindverslag opmaken. “We wachten op dat advies om te oordelen op inbreuken van de wapenwet”, zegt de rechter.

In februari volgend jaar zal het proces voor oorlogsverzamelaar Johan Jonckheere (68) uit Vladslo al twee jaar lang lopen. Op 22 februari vorig jaar moest hij zich een eerste keer verantwoorden in de rechtbank. Zijn collectie werd nog langer van hem ontnomen.

Huiszoeking

Op 7 juni 2021 hield de recherche samen met DOVO een huiszoeking bij hem thuis en namen ze meer dan 946 stuks mee. het ging om meer dan 700 projectielen, munitie en wapens. Volgens het parket vallen die allemaal onder verboden wapens en moeten ze verbeurd worden verklaard. Volgens Johan, die bij hem thuis een echt privémuseum heeft, zijn die allemaal onschadelijk gemaakt en is het puur decoratie. “Ik wil dan ook alles echt terugkrijgen”, zei Johan, die weigerde afstand te doen.

Wachten op eindverslag

Het proces sleept intussen al bijna twee jaar aan in de rechtbank. Dat komt omdat het bijzonder lang duurde om een deskundige te vinden die alles wou onderzoeken bij DOVO in Oud-Heverlee, waar alles gestockeerd ligt. Pas in dit voorjaar werd iemand gevonden, maar diens eindverslag is nog niet klaar. “En die is noodzakelijk om op basis van dat advies te kunnen oordelen of het om inbreuken gaat op de wapenwet”, zegt de rechter. En dus moet Johan nog wat langer geduld oefenen. Op 19 maart komt zijn zaak opnieuw voor. (JH)