Na twee doden op E17 in Harelbeke door achtergelaten auto: drie jaar cel voor bestuurder

Twee jonge Fransmannen zijn door de politierechter veroordeeld tot respectievelijk een en drie jaar cel. Na een nachtelijk ongeval op 10 juli 2021 lieten ze hun wagen achter midden op een pikdonker stuk van de E17. Een vrachtwagen merkte hun auto te laat op en crashte. Twee Letse truckchauffeurs lieten het leven.

Slimane L. (37) en Mouhai B. (27) waren op 10 juli 2021 een avondje uit geweest in Gent en waren op weg naar huis. B. zat achter het stuur en reed volgens getuigen veel te snel. “Het eerste ongeval was duidelijk te wijten aan hoge snelheid en roekeloos rijgedrag”, zei de procureur. “Ze raakten de vangrail en lieten hun voertuig dwars op de rijbaan achter. De bestuurder stapte uit met een fles sterkedrank in zijn hand en vroeg een getuige die net gestopt was om geen politie te bellen.”

Truckchauffeurs overleden

Toen die dat toch deed, namen beide beklaagden de benen. Vijf minuten later kwam een vrachtwagen met twee Letse chauffeurs aangereden. Op het niet-verlichte deel van de snelweg merkten die de auto te laat op. De bestuurder dacht wellicht dat er nog iemand in zat, maakte een bruusk manoeuvre en dat werd zowel hem als zijn reservechauffeur fataal. Hun vrachtwagen belandde dwars over de middenberm.

“De beklaagden stonden niet stil bij de gevolgen van hun mensonwaardig gedrag”

“De beklaagden stonden duidelijk niet stil bij de gevolgen van hun laakbaar en mensonwaardig gedrag”, zei de procureur fel op het proces. “Ze probeerden enkel hun eigen vel te redden. Andere passanten stopten en stonden zelfs met lichtjes te zwaaien op de pechstrook om aankomend verkeer te waarschuwen.”

In paniek

Mouhai B. had geen rijbewijs en de auto was niet verzekerd. Volgens zijn advocaat Stefaan Bonte was B. in paniek. “Hij beseft dat het tweede ongeval niet had kunnen gebeuren zonder het eerste, maar dit had iedereen kunnen overkomen. Was hij gebleven, dan stond hij even machteloos als de andere omstaanders.”

De rechter tilde desondanks zwaar aan het vluchtmisdrijf. Passagier Slimane L. moet een jaar de cel in en 4.000 euro boete betalen. B. krijgt drie jaar cel, 8.000 euro boete en vijf jaar rijverbod. Op burgerlijk gebied moeten ze voorlopig al 45.000 euro schadevergoeding betalen en dat bedrag kan nog oplopen. (JF)