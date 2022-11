Na slagen aan zwangere vriendin staat Waregemse man (26) nu ook terecht voor agressie tegenover zus en agenten

Vijf maanden nadat hij zich moest verantwoorden voor slagen aan zijn zwangere vriendin stond een 26-jarige jongeman uit Waregem voor dezelfde rechter opnieuw terecht. Hij gaf vuistslagen en schoppen aan zijn eigen zus en de agenten die tussen kwamen.

Zowel in 2018 als in 2020 liep Thibauld V. al eens een veroordeling op voor partnergeweld. Daarom moest hij zich enkele jaren aan enkele voorwaarden van justitie houden. Geen nieuw partnergeweld plegen, was daar uiteraard één van. Dat weerhield er hem echter niet van op 9 juni 2020 een vuistslag te geven aan zijn zwangere vriendin. Hij deed dat omdat ze hem wou tegenhouden in een agressieve bui naar de buurman te trekken. Hij verstoorde ook de rust van zijn partner en zijn moeder door bedreigingen via telefoon, sms of Facebook te uiten.

Arbeidsongeschiktheid

De schending van zijn voorwaarden zorgde er voor dat V. in de gevangenis belandde. Daar zit hij vandaag nog altijd. Op 17 juli 2022 zinde het hem niet dat zijn zus bij zijn partner op bezoek was. Nadat hij een hekje tegen zijn gezicht kreeg geduwd, verloor hij zijn zelfbeheersing en gaf zijn eigen zus een vuistslag en schoppen. In de politiecombi bleef hij agressief, net als op het commissariaat. Een agent liep drie weken arbeidsongeschiktheid op.

Naast de celstraf van 1 jaar die al was gevorderd voor de slagen aan zijn vriendin eiste de openbare aanklager nog eens 6 maanden extra celstraf, bovenop zijn al gevuld strafregister. “Hij kampte met een drugs- en alcoholprobleem”, aldus zijn advocaat. Vonnis in beide zaken op 21 december. (LSi)