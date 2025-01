Na seponering klacht voor verkrachting na avondje uit in ‘het straatje’: jongeman sleept meisje zelf voor rechter maar rechter spreekt haar vrij voor laster

Verbolgen over een klacht voor verkrachting, sleepte een 22-jarige jongeman uit Anzegem op zijn beurt het vermeende slachtoffer uit Wevelgem voor de rechter voor laster en lasterlijke aangifte. Dat gebeurde nadat het parket besliste de klacht te seponeren wegens gebrek aan bewijs. “De klacht veroorzaakte heel wat schade”, aldus advocaat Thomas Vandemeulebroucke. Hij kwam van een kale reis thuis.

Op 11 juni 2021 hadden de jongeman en het meisje na een avondje uit in ‘het straatje’ in Kortrijk seks. Een relatie hadden ze niet, meer zelfs: het meisje was de vriendin van een vriend van de jongeman en hij had hem beloofd die avond op haar te zullen letten. De dag nadien kwam alles aan het licht en vertelde het meisje aan haar vriend dat ze de seks eigenlijk niet wou en dus was verkracht. Ze gaf wel toe dat ze tijdens de daad niet had gevraagd te stoppen.

Vreemd genoeg vergezelde de jongeman uit Anzegem zijn vriend naar de politie toen die klacht indiende wegens verkrachting. Na onderzoek besliste het parket om de klacht wegens gebrek aan bewijs te seponeren. Waarop de jongeman uit Anzegem het meisje zelf voor de rechtbank sleepte. Wegens laster en lasterlijke aangifte. “Meer en meer zien we dossiers waarbij er na seks met wederzijdse toestemming klacht voor verkrachting wordt ingediend omdat er achteraf spijt is”, aldus Thomas Vandemeulebroucke. “Daar moet paal en perk aan gesteld worden.”

Advocaat Elias Gits verdedigde het meisje uit Wevelgem. “Ze vertelde het gewoon aan haar vriend, meer niet”, klonk het. “Voor laster en eerroof moet iets openbaar gemaakt worden. Zij legde zelfs de klacht niet neer. Dat ze nu zelf voor de rechter wordt gedaagd, en er nog eens 7.500 euro schadevergoeding wordt gevraagd, is vernederend en beschamend, een wraakactie.” Hij vroeg de vrijspraak. De rechter oordeelde inderdaad dat het meisje de beschuldiging van verkrachting niet in de openbaarheid bracht, en dat is wel nodig om van laster te kunnen spreken. Ze had volgens de rechter ook nooit de bedoeling de Anzegemnaar te schaden of te beledigen en bleef steeds sereen en genuanceerd in haar verklaringen. Met een vrijspraak tot gevolg dus. (LSi)