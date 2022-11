Na relatie van amper één week al terecht voor partnergeweld: “Harde woorden, maar geen harde klappen”

Amper één week na de start van hun relatie kreeg een vrouw het al hard te verduren van haar 30-jarige partner uit Wervik. Daarom stond hij voor de rechtbank in Kortrijk terecht. Hij ontkende haar ooit te hebben geslagen.

Nauwelijks een week waren L.V. uit Wervik en zijn vriendin samen. Na een uitje naar een minivoetbalwedstrijd kregen ze het met elkaar aan de stok. Eerst in de wagen van zijn moeder, daarna ook aan zijn woning in Wervik. Zij weigerde er binnen te gaan, maar werd naar binnen getrokken door L.V. Naar eigen zeggen kreeg ze in de woning slagen en schoppen en werd ze met een baseballknuppel en messen bedreigd. Door met haar gsm iemand stiekem op te bellen, kon de politie verwittigd worden.

De openbare aanklager vorderde een celstraf van zes maanden en een boete van 600 euro. L.V. vroeg de vrijspraak. “Ja, er zijn harde en luide woorden gevallen, maar geen slagen”, aldus de verdediging. “Zogezegd zouden er vuistslagen op het gezicht zijn gegeven, maar er zijn geen zichtbare verwondingen.” Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding van 5.000 euro, maar ook daar verzette L.V. zich tegen. Hij liep in 2020 al een lichte veroordeling met voorwaarden op. Tegen 1 februari moet duidelijk worden hoe die begeleiding verloopt. “Ik had weinig zin om hem nog onder ogen te komen, maar ben er nog altijd heel aangedaan en ondersteboven van”, aldus het slachtoffer. “Er waren misschien geen erge verwondingen maar wat ik daar heb meegemaakt, heeft wel degelijk een zware impact gehad op mij, als moeder van drie kindjes.” (LSi)