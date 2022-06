Na reddingsactie voor kust van Zeebrugge: mensensmokkelaar riskeert zeven jaar cel

Een 35-jarige Irakees riskeert voor de Brugse rechtbank zeven jaar effectieve celstraf en een geldboete van 184.000 euro voor mensensmokkel. Faiz A. zat op een gammel bootje dat twee dagen lang ronddobberde op zee alvorens de 24 opvarenden voor de kust van Zeebrugge gered konden worden. De man beweerde een slachtoffer te zijn, maar volgens het parket speelde hij een actieve rol in de smokkel. “Mijn cliënt stond oog in oog met de dood”, zegt Simon Bekaert, de advocaat van de slachtoffers.

Op 27 oktober vorig jaar ontvingen de hulpdiensten een noodoproep van transmigranten op een bootje voor de kust van Zeebrugge. De 24 opvarenden konden worden gered in de buurt van het windmolenpark. Ze verklaarden dat ze al twee dagen aan het ronddobberen waren. “Ze werden bedreigd met een mes en pepperspray”, zegt advocaat Simon Bekaert, die drie slachtoffers vertegenwoordigt. “Ze werden geslagen en stonden doodsangsten uit. Ze hadden elk 1.800 à 2.000 euro betaald voor de overtocht.”

Bij een eerste mislukte poging was het gammele bootje beginnen zinken omdat het zo zwaar overbevolkt was. “Een deel van de opvarenden sprong toen op 50 meter van de kust in het water om het strand te bereiken. Mijn cliënt bracht zelf een vierjarig kind aan wal en stond oog in oog met de dood. De kinderen hadden nota bene geen reddingsvest aan”, aldus meester Bekaert.

Meteen na de reddingsactie vertelde Faiz A. spontaan hoe hij transmigranten vanuit de Noord-Franse vluchtelingenkampen tot aan het strand had begeleid. “Ze wisten immers wat ze aan mij hadden”, verklaarde de Irakees, die in Oostenrijk dertien jaar cel kreeg voor gewapende overvallen op gokkantoren in 2011 en 2012. Maar tijdens zijn politieverhoor ontkende A. met klem dat hij de bende hielp. Volgens het parket bewijzen de gegevens op zijn telefoon evenwel het tegendeel.

De verdediging stelde dat A. in contact kwam met mensensmokkelaars omdat hij zelf de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. “Ik ben één van de slachtoffers”, stelde de man. “Nu kan ik jullie helpen om de smokkelaars te pakken.”

De uitspraak volgt op 22 juni. (AFr)