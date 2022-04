Na jarenlange klachten: werken heraanleg esplanade gerechtsgebouw II gestart in Kortrijk

Twintig jaar na de bouw van het moderne, glazen gerechtsgebouw in Kortrijk en na jarenlange klachten zijn de werken voor de heraanleg van de esplanade langs de Beheerstraat gestart. De werken zullen drie maanden duren.

Het moderne, glazen gerechtsgebouw in de Beheerstraat in Kortrijk dateert uit 2002. Al enkele jaren bevindt het voorplein aan het gebouw zich in een lamentabele toestand. Door de afbrokkelende betonplaten is het bij regenweer pootjebaden tot aan de ingang en wordt het er glad bij vrieskou.

Niet meer veilig

Kleine herstellingen eind 2019 brachten geen soelaas, integendeel. Een advocaat en enkele bezoekers kwamen er al lelijk ten val. Op de koop toe viel het kunstwerk dat de esplanade enig cachet gaf ten prooi aan vandalen en werd het verwijderd. Oplossingen of herstellingen bleven uit, in zoverre zelfs dat de esplanade met linten en nadarhekkens afgezet moest worden om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. Advocaat en stafhouder Frédéric Busschaert trok daarop aan de alarmbel. Er kwamen rijplaten, opnieuw een doekje voor het bloeden.

Nieuw voorplein

Maar de problemen bleven niet onopgemerkt. De Regie der Gebouwen maakte uiteindelijk toch budget vrij. Het voorplein wordt volledig opnieuw aangelegd. “Alle betondallen worden verwijderd”, aldus Johan Vanderborght. “Aan de trap aan de straatkant tot aan de ingang van het gerechtsgebouw wordt een strook van 13 meter breed aangelegd uit kleinere betondallen van elk 1 m² groot. Deze strook zal afgebakend worden met railings. Ook de betondallen van de helling voor personen met een beperkte mobiliteit, aan de zijkant van het voorplein, worden vernieuwd.”

Groendak op garage

De kostprijs van de werken bedraagt zo’n 200.000 euro. “De rest van het voorplein, waar er geen betondallen meer worden voorzien, zal in een tweede fase van het project, vermoedelijk in de loop van 2023, verder aangelegd worden. “De bedoeling is om op de parkeergarage, die zich onder het voorplein bevindt, een groendak aan te leggen. In afwachting van de opstart van die werken zal de huidige dakbedekking (roofing) zichtbaar en niet toegankelijk zijn.”

Tijdens de werken zal het nieuwe gerechtsgebouw enkel via de zijkant betreden kunnen worden. De parkeerplaatsen aan de zijkant van het gebouw zullen niet gebruikt kunnen worden. (LSi)